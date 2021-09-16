https://ria.ru/20210916/isk-1750406313.html

Natura Siberica подала иск к совладелице на 1,7 миллиарда рублей

Natura Siberica подала иск к совладелице на 1,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.09.2021

Natura Siberica подала иск к совладелице на 1,7 миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика", одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:31

2021-09-16T19:31

2021-09-16T19:31

происшествия

россия

natura siberica

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика", одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи", о взыскании около 1,7 миллиарда рублей с Ирины Трубниковой, совладелицы этой компании и первой жены основателя бренда Андрея Трубникова, умершего в январе от коронавируса.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в четверг и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указана головная структура группы – ООО "Первое решение". Основания исковых требований пока не сообщаются.Трубников в начале 2000-х годов основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а в 2012 году в Москве открылся первый магазин под таким названием. По данным ЕГРЮЛ, в московском ООО "Натура Сиберика" Ирине Трубниковой принадлежит 40%, остальная доля пока числится за Андреем Трубниковым и находится в доверительном управлении Григория Жданова.Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что взяла под контроль дмитровский завод ДОЗАКЛ, чтобы сохранить производственные мощности компании. В заявлении Трубниковой при этом утверждалось, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов.По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".

https://ria.ru/20210902/kosmetika-1748439232.html

https://ria.ru/20210109/trubnikov-1592369498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, россия, natura siberica