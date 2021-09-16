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Natura Siberica подала иск к совладелице на 1,7 миллиарда рублей
Natura Siberica подала иск к совладелице на 1,7 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.09.2021
Natura Siberica подала иск к совладелице на 1,7 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика", одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:31
2021-09-16T19:31
происшествия
россия
natura siberica
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика", одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи", о взыскании около 1,7 миллиарда рублей с Ирины Трубниковой, совладелицы этой компании и первой жены основателя бренда Андрея Трубникова, умершего в январе от коронавируса.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в четверг и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указана головная структура группы – ООО "Первое решение". Основания исковых требований пока не сообщаются.Трубников в начале 2000-х годов основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а в 2012 году в Москве открылся первый магазин под таким названием. По данным ЕГРЮЛ, в московском ООО "Натура Сиберика" Ирине Трубниковой принадлежит 40%, остальная доля пока числится за Андреем Трубниковым и находится в доверительном управлении Григория Жданова.Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что взяла под контроль дмитровский завод ДОЗАКЛ, чтобы сохранить производственные мощности компании. В заявлении Трубниковой при этом утверждалось, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов.По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".
https://ria.ru/20210902/kosmetika-1748439232.html
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происшествия, россия, natura siberica
19:31 16.09.2021
 
Natura Siberica подала иск к совладелице на 1,7 миллиарда рублей

Natura Siberica подала иск к совладелице Трубниковой на 1,7 миллиарда рублей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин компании Natura Siberica в Москве
Магазин компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Натура Сиберика", одной из структур производителя косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи", о взыскании около 1,7 миллиарда рублей с Ирины Трубниковой, совладелицы этой компании и первой жены основателя бренда Андрея Трубникова, умершего в январе от коронавируса.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд в четверг и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом в карточке дела указана головная структура группы – ООО "Первое решение". Основания исковых требований пока не сообщаются.
Вывеска компании Natura Siberica в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 22:22
Сооснователь Natura Siberica заявила о провале рейдерского захвата компании
Трубников в начале 2000-х годов основал компанию "Первое решение" и создал бренд "Рецепты бабушки Агафьи". Затем предприниматель запустил бренд косметики Natura Siberica, а в 2012 году в Москве открылся первый магазин под таким названием. По данным ЕГРЮЛ, в московском ООО "Натура Сиберика" Ирине Трубниковой принадлежит 40%, остальная доля пока числится за Андреем Трубниковым и находится в доверительном управлении Григория Жданова.
Natura Siberica 1 сентября приостановила выпуск товаров, а также работу российской розничной сети, объединяющей 39 магазинов Organic Shop и 41 магазин Natura Siberica. Компания объясняла, что это стало следствием расторжения эстонской OU Good Design, подконтрольной Трубниковой и владеющей брендами группы, лицензионного договора на использование товарных знаков Natura Siberica. Магазины вновь начали открываться с 8 сентября.
В конце августа Трубникова заявляла РИА Новости, что взяла под контроль дмитровский завод ДОЗАКЛ, чтобы сохранить производственные мощности компании. В заявлении Трубниковой при этом утверждалось, что производство косметики под брендами Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" будет продолжено, руководство компании ведет переговоры о выпуске продукции ее остальных брендов.
По ее словам, за пару недель из Natura Siberica уволились более 100 сотрудников, после чего было отрезано финансирование подрядчикам, а первые розничные магазины начали закрываться спустя несколько дней "после рейдерского захвата компании". Трубникова заявила, что новые управленцы пытаются списать свои ошибки на запрет использования товарных знаков, и подчеркнула, что "рейдерский захват компании полностью провалился".
Создатель брендов Рецепты бабушки Агафьи и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 07:40
Создатель Natura Siberica не собирался оставлять наследство детям
 
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