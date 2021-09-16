https://ria.ru/20210916/ipoteka-1750339594.html

В Архангельской области запустят универсальную льготную ипотеку

В Архангельской области запустят универсальную льготную ипотеку - РИА Новости, 16.09.2021

В Архангельской области запустят универсальную льготную ипотеку

Правительство Архангельской области, ВТБ и ДОМ.РФ подписали соглашение о запуске с января следующего года первой в России универсальной льготной программы для... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:54

2021-09-16T14:54

2021-09-16T14:54

архангельская область

втб

анатолий печатников

александр цыбульский

ипотека

"дом.рф"

виталий мутко

россия

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 сен – РИА Новости. Правительство Архангельской области, ВТБ и ДОМ.РФ подписали соглашение о запуске с января следующего года первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков в регионах, прежде всего, занятых в социальной сфере, со ставкой от 2%, сообщила пресс-служба правительства региона.Соглашение о реализации программы подписали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников."Пилотный проект будет реализован с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей – 2%", - говорится в сообщении.Отмечается, что сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по своим условиям. ВТБ и ДОМ.РФ договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу. Первыми ее преимуществами смогут воспользоваться жители Архангельской области."Получить льготные условия по ипотеке в режиме "одного окна" смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок, – 2% годовых. Сумма кредита ограничена тремя миллионами рублей, размер первоначального взноса – 15% от стоимости недвижимости, срок кредита – до 20 лет", - пояснили в правительстве условия ипотеки.В рамках реализации проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, ДОМ.РФ − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников."Для нас это важный проект, он связан в первую очередь с реализацией кадровой стратегии на территории региона. Анализ рынка труда сегодня показывает, что обеспеченность комфортным жильем является одним из важнейших условий при определении места работы. Медики и педагоги – это те профессии, в которых наш регион испытывает особый дефицит", - пояснил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.Он пояснил, что именно представителям этих профессий предлагается стать первыми участниками этого пилотного проекта, что сделает регион привлекательным для специалистов. "Запуская этот проект, мы начинаем тестировать такие продукты и их востребованность среди потенциальных получателей льготных ипотечных кредитов и планируем в дальнейшем расширять не только линейку доступных механизмов приобретения жилья, но и категории получателей льготных кредитов", − добавил глава региона."Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный ДОМ.РФ при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам, многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время", − отметил Мутко.По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ, банк участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, а процесс оформления кредита – удобным и быстрым. Архангельская область станет первым субъектом федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме."Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в "режиме одного окна" – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения", – прокомментировал запуск программы Печатников.

https://ria.ru/20210813/vaktsinatsiya-1745626087.html

https://ria.ru/20210729/proekt-1743420626.html

https://ria.ru/20210722/zadachi-1742360659.html

архангельская область

россия

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архангельская область, втб, анатолий печатников, александр цыбульский, ипотека, "дом.рф", виталий мутко, россия, общество