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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210916/ipoteka-1750339594.html
В Архангельской области запустят универсальную льготную ипотеку
В Архангельской области запустят универсальную льготную ипотеку - РИА Новости, 16.09.2021
В Архангельской области запустят универсальную льготную ипотеку
Правительство Архангельской области, ВТБ и ДОМ.РФ подписали соглашение о запуске с января следующего года первой в России универсальной льготной программы для... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:54
2021-09-16T14:54
архангельская область
втб
анатолий печатников
александр цыбульский
ипотека
"дом.рф"
виталий мутко
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 сен – РИА Новости. Правительство Архангельской области, ВТБ и ДОМ.РФ подписали соглашение о запуске с января следующего года первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков в регионах, прежде всего, занятых в социальной сфере, со ставкой от 2%, сообщила пресс-служба правительства региона.Соглашение о реализации программы подписали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников."Пилотный проект будет реализован с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей – 2%", - говорится в сообщении.Отмечается, что сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по своим условиям. ВТБ и ДОМ.РФ договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу. Первыми ее преимуществами смогут воспользоваться жители Архангельской области."Получить льготные условия по ипотеке в режиме "одного окна" смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок, – 2% годовых. Сумма кредита ограничена тремя миллионами рублей, размер первоначального взноса – 15% от стоимости недвижимости, срок кредита – до 20 лет", - пояснили в правительстве условия ипотеки.В рамках реализации проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, ДОМ.РФ − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников."Для нас это важный проект, он связан в первую очередь с реализацией кадровой стратегии на территории региона. Анализ рынка труда сегодня показывает, что обеспеченность комфортным жильем является одним из важнейших условий при определении места работы. Медики и педагоги – это те профессии, в которых наш регион испытывает особый дефицит", - пояснил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.Он пояснил, что именно представителям этих профессий предлагается стать первыми участниками этого пилотного проекта, что сделает регион привлекательным для специалистов. "Запуская этот проект, мы начинаем тестировать такие продукты и их востребованность среди потенциальных получателей льготных ипотечных кредитов и планируем в дальнейшем расширять не только линейку доступных механизмов приобретения жилья, но и категории получателей льготных кредитов", − добавил глава региона."Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный ДОМ.РФ при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам, многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время", − отметил Мутко.По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ, банк участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, а процесс оформления кредита – удобным и быстрым. Архангельская область станет первым субъектом федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме."Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в "режиме одного окна" – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения", – прокомментировал запуск программы Печатников.
https://ria.ru/20210813/vaktsinatsiya-1745626087.html
https://ria.ru/20210729/proekt-1743420626.html
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архангельская область, втб, анатолий печатников, александр цыбульский, ипотека, "дом.рф", виталий мутко, россия, общество
14:54 16.09.2021
 
В Архангельской области запустят универсальную льготную ипотеку

Первую в России универсальную льготную ипотеку запустят в Архангельской области

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 сен – РИА Новости. Правительство Архангельской области, ВТБ и ДОМ.РФ подписали соглашение о запуске с января следующего года первой в России универсальной льготной программы для поддержки ипотечных заемщиков в регионах, прежде всего, занятых в социальной сфере, со ставкой от 2%, сообщила пресс-служба правительства региона.
Соглашение о реализации программы подписали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
"Пилотный проект будет реализован с января 2022 года. Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6%, а для молодых семей – 2%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по своим условиям. ВТБ и ДОМ.РФ договорились создать универсальную региональную программу с акцентом на социальную сферу. Первыми ее преимуществами смогут воспользоваться жители Архангельской области.
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"Получить льготные условия по ипотеке в режиме "одного окна" смогут сотрудники сферы здравоохранения и образования. Ставка для них составит 6%, а для семей, у которых с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок, – 2% годовых. Сумма кредита ограничена тремя миллионами рублей, размер первоначального взноса – 15% от стоимости недвижимости, срок кредита – до 20 лет", - пояснили в правительстве условия ипотеки.
В рамках реализации проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, ДОМ.РФ − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников.
"Для нас это важный проект, он связан в первую очередь с реализацией кадровой стратегии на территории региона. Анализ рынка труда сегодня показывает, что обеспеченность комфортным жильем является одним из важнейших условий при определении места работы. Медики и педагоги – это те профессии, в которых наш регион испытывает особый дефицит", - пояснил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
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Он пояснил, что именно представителям этих профессий предлагается стать первыми участниками этого пилотного проекта, что сделает регион привлекательным для специалистов. "Запуская этот проект, мы начинаем тестировать такие продукты и их востребованность среди потенциальных получателей льготных ипотечных кредитов и планируем в дальнейшем расширять не только линейку доступных механизмов приобретения жилья, но и категории получателей льготных кредитов", − добавил глава региона.
"Механизм льготного ипотечного кредитования для региональных программ, реализованный ДОМ.РФ при участии крупнейших кредиторов, повышает адресность мер государственной поддержки и делает доступным улучшение жилищных условий для десятков тысяч жителей России. Благодаря подобным программам, многие смогут улучшить качество жизни в ближайшее время", − отметил Мутко.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ, банк участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, а процесс оформления кредита – удобным и быстрым. Архангельская область станет первым субъектом федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме.
"Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ и при этом будет доступен клиентам в "режиме одного окна" – без предоставления дополнительных справок и лишних визитов в банк. Мы уверены, что наш совместный проект станет отличным примером и для других регионов, где сохраняется большой потенциал предоставления качественного нового жилья для льготных категорий населения", – прокомментировал запуск программы Печатников.
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