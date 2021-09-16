https://ria.ru/20210916/iphone-1750293292.html
iPhone 13 оказался гораздо мощнее конкурентов
iPhone 13 оказался гораздо мощнее конкурентов - РИА Новости, 16.09.2021
iPhone 13 оказался гораздо мощнее конкурентов
Смартфоны iPhone 13 получили наиболее мощную в индустрии платформу. Слова представителей Apple о росте вычислительной мощи подтвердили первые результаты... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:35
2021-09-16T11:35
2021-09-16T13:53
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Смартфоны iPhone 13 получили наиболее мощную в индустрии платформу. Слова представителей Apple о росте вычислительной мощи подтвердили первые результаты синтетических тестов чипсета A15 Bionic. Новый iPhone 13 Pro засветился в базе бенчмарка Geekbench. Результаты оказались примерно на десять процентов выше, чем у предшественника на A14: 1734 балла в одноядерном тесте и 4818 в многоядерном.Графическое ядро оказалось еще мощнее, набрав свыше 14 тысяч баллов, что на 55 процентов больше, чем у iPhone 12 Pro. В целом результаты новой платформы Apple оказались гораздо лучше, чем у готовящихся к выходу Qualcomm Snapdragon 898 и Exynos 2200.Новое поколение смартфонов Apple представили 14 сентября: в семейство вошли iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini, за который в версии 128 Гб просят 69 990 рублей. Самым дорогим будет iPhone 13 Pro Max с накопителем на 1 Тб: за такой смартфон придется заплатить 159 990 рублей.
https://ria.ru/20210915/iphone-1750130341.html
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