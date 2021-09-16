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В Google заявили, что уважают законы страны, в которой работают
В Google заявили, что уважают законы страны, в которой работают - РИА Новости, 16.09.2021
В Google заявили, что уважают законы страны, в которой работают
Компания Google уважает законы стран, в которых представляет свой сервис, не занимая ничью политическую сторону, заявил журналистам в четверг представитель... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:07
2021-09-16T14:07
2021-09-16T14:45
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компания Google уважает законы стран, в которых представляет свой сервис, не занимая ничью политическую сторону, заявил журналистам в четверг представитель компании Александр Монин.Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в четверг рассматривает вопрос "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу РФ". В комиссии ранее заявили, что Google и Apple нарушают законодательство РФ о выборах, размещая запрещённый контент."Google - это глобальная платформа, которая очень серьезно относится к своей ответственности по обеспечению безопасной и надежной среды для своих пользователей и клиентов", - сказал Монин по итогам заседания комиссии.Он отметил, что Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. "Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог", - подчеркнул он.Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента, сказал Монин.Представитель Apple переадресовала все вопросы в пресс-службу компании.Ранее мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предложила ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность против России, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
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в мире, google, россия
14:07 16.09.2021 (обновлено: 14:45 16.09.2021)
В Google заявили, что уважают законы страны, в которой работают
Представитель Google Монин заявил, что компания уважает законы страны, в которой работает
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Компания Google
уважает законы стран, в которых представляет свой сервис, не занимая ничью политическую сторону, заявил журналистам в четверг представитель компании Александр Монин.
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета в четверг рассматривает вопрос "О фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple
в выборы в Государственную Думу РФ". В комиссии ранее заявили, что Google и Apple нарушают законодательство РФ о выборах, размещая запрещённый контент.
"Google - это глобальная платформа, которая очень серьезно относится к своей ответственности по обеспечению безопасной и надежной среды для своих пользователей и клиентов", - сказал Монин по итогам заседания комиссии.
Он отметил, что Google не занимает ничью политическую сторону и уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы. "Компания работает с российскими регулирующими органами для решения всех возникающих юридических вопросов и поддерживает с регулятором постоянный диалог", - подчеркнул он.
Компания также уведомляет всех создателей контента, разработчиков приложений и пользователей, когда получает соответствующие юридические запросы, касающиеся их контента, сказал Монин.
Представитель Apple переадресовала все вопросы в пресс-службу компании.
Ранее мониторинговая группа комиссии Совфеда по защите госсуверенитета предложила ужесточить законодательство в отношении зарубежных цифровых платформ, ведущих подрывную противоправную деятельность против России
, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров
.