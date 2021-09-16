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Сервис Google Docs доступен в России, сообщили в Роскомнадзоре
Сервис Google Docs доступен в России, сообщили в Роскомнадзоре - РИА Новости, 16.09.2021
Сервис Google Docs доступен в России, сообщили в Роскомнадзоре
Интернет-сервис Google Docs, о блокировке которого писали СМИ, доступен на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:20
2021-09-16T13:29
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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технологии
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Интернет-сервис Google Docs, о блокировке которого писали СМИ, доступен на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.Ранее в четверг в СМИ появились сообщения, что доступ к сервису Google Docs заблокирован в некоторых регионах России. В частности, сообщалось, что ресурс не доступен у некоторых абонентов Tele2, "Ростелекома", МТС и "Мегафона"."Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, отвечая на вопрос о возможной блокировке сервиса. Ведомство рекомендует вопросы относительно недоступности зарубежных ресурсов адресовать их владельцам."Роскомнадзор неоднократно поднимал вопрос о необходимости исключения зависимости российских информационных систем в первую очередь государственных ИС и систем критической информационной инфраструктуры от зарубежных интернет-ресурсов", - добавили в пресс-службе.Операторы связи МТС и Tele2 отказались от комментариев. В пресс-службе "Ростелекома" агентству сообщили, что компания не предпринимала "никаких инициативных мер по ограничению доступа в каким-либо ресурсам". "Аварий, которые могли бы привести к подобной ситуации, не наблюдалось", - добавили в "Ростелекоме"."Мегафон", как сообщили в его пресс-службе, также провел проверку. "Аварий на нашей сети не было. Всё оборудование "Мегафона" работает в штатном режиме", - отметили там.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), google, россия, технологии
12:20 16.09.2021 (обновлено: 13:29 16.09.2021)
 
Сервис Google Docs доступен в России, сообщили в Роскомнадзоре

РКН: сервис Google Docs, о блокировке которого писали СМИ, доступен на территории России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Интернет-сервис Google Docs, о блокировке которого писали СМИ, доступен на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Ранее в четверг в СМИ появились сообщения, что доступ к сервису Google Docs заблокирован в некоторых регионах России. В частности, сообщалось, что ресурс не доступен у некоторых абонентов Tele2, "Ростелекома", МТС и "Мегафона".
"Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, отвечая на вопрос о возможной блокировке сервиса. Ведомство рекомендует вопросы относительно недоступности зарубежных ресурсов адресовать их владельцам.
"Роскомнадзор неоднократно поднимал вопрос о необходимости исключения зависимости российских информационных систем в первую очередь государственных ИС и систем критической информационной инфраструктуры от зарубежных интернет-ресурсов", - добавили в пресс-службе.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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Операторы связи МТС и Tele2 отказались от комментариев. В пресс-службе "Ростелекома" агентству сообщили, что компания не предпринимала "никаких инициативных мер по ограничению доступа в каким-либо ресурсам". "Аварий, которые могли бы привести к подобной ситуации, не наблюдалось", - добавили в "Ростелекоме".
"Мегафон", как сообщили в его пресс-службе, также провел проверку. "Аварий на нашей сети не было. Всё оборудование "Мегафона" работает в штатном режиме", - отметили там.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)GoogleРоссияТехнологии
 
 
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