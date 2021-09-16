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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750348157.html
Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах
Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах - РИА Новости, 16.09.2021
Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал российских граждан, проживающих и находящихся за рубежом, проголосовать на выборах в Госдуму, подчеркнув, что каждый голос... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:24
2021-09-16T15:36
выборы в государственную думу
россия
политика
в мире
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал российских граждан, проживающих и находящихся за рубежом, проголосовать на выборах в Госдуму, подчеркнув, что каждый голос очень важен.По словам Лаврова, МИД делает все необходимое для того, чтобы россияне, находящиеся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. При российских посольствах и консульствах за рубежом созданы 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комиссии, заявил министр."Во многих странах в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования. Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности", - указал он."Ожидаем на зарубежных участках несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, от международных структур, политических партий и кандидатов в депутаты. Сделаем все возможное, чтобы выборы в Государственную Думу были честными, прозрачными и безопасными", - подчеркнул глава российского МИД.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, политика, в мире, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, выборы в государственную думу
15:24 16.09.2021 (обновлено: 15:36 16.09.2021)
 
Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах

Лавров: МИД сделает все, чтобы голосование на выборах в Госдуму за рубежом было честным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал российских граждан, проживающих и находящихся за рубежом, проголосовать на выборах в Госдуму, подчеркнув, что каждый голос очень важен.
"Призываю вас, уважаемые друзья, принять активное участие в голосовании и поддержать ту партию и кандидатов, которым вы больше всех доверяете. Каждый ваш голос очень важен", - говорится в сообщении министра, размещенном на сайте российского дипведомства.
По словам Лаврова, МИД делает все необходимое для того, чтобы россияне, находящиеся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. При российских посольствах и консульствах за рубежом созданы 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комиссии, заявил министр.
"Во многих странах в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования. Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности", - указал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 11:49Выборы в Государственную думу
Путин зарегистрировался для электронного голосования на выборах
"Ожидаем на зарубежных участках несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, от международных структур, политических партий и кандидатов в депутаты. Сделаем все возможное, чтобы выборы в Государственную Думу были честными, прозрачными и безопасными", - подчеркнул глава российского МИД.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуРоссияПолитикаВ миреГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВыборы в Государственную думу
 
 
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