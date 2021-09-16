https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750348157.html

Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах

Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах - РИА Новости, 16.09.2021

Лавров призвал россиян за рубежом принять участие в голосовании на выборах

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал российских граждан, проживающих и находящихся за рубежом, проголосовать на выборах в Госдуму, подчеркнув, что каждый голос... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:24

2021-09-16T15:24

2021-09-16T15:36

выборы в государственную думу

россия

политика

в мире

госдума рф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал российских граждан, проживающих и находящихся за рубежом, проголосовать на выборах в Госдуму, подчеркнув, что каждый голос очень важен.По словам Лаврова, МИД делает все необходимое для того, чтобы россияне, находящиеся за границей, могли в полной мере реализовать свое конституционное избирательное право. При российских посольствах и консульствах за рубежом созданы 348 избирательных участков, сформированы и готовы к работе избирательные комиссии, заявил министр."Во многих странах в местах компактного проживания граждан России проводятся досрочные и выездные голосования. Особо подчеркну: избирательный процесс организован при строгом соблюдении законодательства Российской Федерации и государств пребывания, а также санитарно-эпидемиологических норм и требований по обеспечению безопасности", - указал он."Ожидаем на зарубежных участках несколько сотен наблюдателей по линии Общественной палаты Российской Федерации, от международных структур, политических партий и кандидатов в депутаты. Сделаем все возможное, чтобы выборы в Государственную Думу были честными, прозрачными и безопасными", - подчеркнул глава российского МИД.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210916/putin-1750296477.html

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россия, политика, в мире, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, выборы в государственную думу