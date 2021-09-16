Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750248261.html
Путин назвал электронное голосование безопасным
Путин назвал электронное голосование безопасным - РИА Новости, 16.09.2021
Путин назвал электронное голосование безопасным
Президент России Владимир Путин призвал россиян принять участие в предстоящем голосовании на выборах в Госдуму, выбрав любой удобный день и способ, в том числе... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:20
2021-09-16T00:21
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750241515_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f1887b291124c9ad1fe898161d260f12.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян принять участие в предстоящем голосовании на выборах в Госдуму, выбрав любой удобный день и способ, в том числе электронное голосование, заявив, что современные технологии гарантируют его безопасность."Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность", - заверил президент.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210916/vybory-1750248009.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Сделайте свой выбор": Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов
Обращение Владимира Путина накануне выборов в Государственную Думу (Эмбарго до 00.00 16.09.2021.)
2021-09-16T00:20
true
PT4M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750241515_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d598676d548966d4b34b0b88dba38511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
00:20 16.09.2021 (обновлено: 00:21 16.09.2021)
 
Путин назвал электронное голосование безопасным

Путин: современные технологии гарантируют безопасность электронного голосования

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян принять участие в предстоящем голосовании на выборах в Госдуму, выбрав любой удобный день и способ, в том числе электронное голосование, заявив, что современные технологии гарантируют его безопасность.
"Прошу вас принять участие в предстоящем голосовании, выбрать для этого любой удобный для вас день, начиная с 17 сентября: прийти на избирательные участки или же воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования", - сказал Путин в своем видеообращении в преддверии выборов в Госдуму, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность", - заверил президент.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Сделайте свой выбор: Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
00:17Выборы в Государственную думу
Путин назвал работу в Госдуме сложнейшей
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФЯблокоКоммунисты РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Австралия выходит из соглашения по обычным подлодкам с Францией
05:35"Шэньчжоу-12" отделился от модуля китайской орбитальной станции
05:25Перечислены продукты, которые нельзя есть после 30 лет
05:06Детеныш косатки застрял у берега в Магадане
05:00Власти Москвы рассказали о проблемах со стройматериалами в ЖК "Царицыно"
04:25Приморцу, похитившему клетку с попугаями, дали пять лет колонии
04:15Эксперт рассказал, куда положить телефон на ночь
03:43На базе "Арматы" создадут тяжелую скорострельную САУ, сообщили источники
03:39Украинский эксперт заявил, что США шантажируют Россию "Железным куполом"
03:37Байден не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии
03:30ЖК "Нескучный Home & Spa" не будут передавать Московскому фонду дольщиков
03:26Собака и кошка вошли в книгу рекордов Гиннесса, прокатившись на самокате
03:15Эксперт рассказал, к кому “не идут” деньги
03:12В США стартовал Crew Dragon с первым в истории непрофессиональным экипажем
03:08Эксперт оценил вероятность глобального экономического кризиса
03:04При землетрясении на юго-западе Китая погибли два человека
03:00В районе Южного порта в Москве построят небоскреб высотой в 225 метров
02:49В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
02:45Российских водителей предупредили о новых жестких санкциях
02:21Макрон: нейтрализован главарь "Исламского государства в Великой Сахаре"*
Лента новостейМолния