https://ria.ru/20210916/golosovanie-1750248261.html
Путин назвал электронное голосование безопасным
Путин назвал электронное голосование безопасным - РИА Новости, 16.09.2021
Путин назвал электронное голосование безопасным
Президент России Владимир Путин призвал россиян принять участие в предстоящем голосовании на выборах в Госдуму, выбрав любой удобный день и способ, в том числе... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T00:20
2021-09-16T00:20
2021-09-16T00:21
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
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яблоко
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал россиян принять участие в предстоящем голосовании на выборах в Госдуму, выбрав любой удобный день и способ, в том числе электронное голосование, заявив, что современные технологии гарантируют его безопасность."Современные технологии гарантируют его безопасность и надежность", - заверил президент.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210916/vybory-1750248009.html
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"Сделайте свой выбор": Владимир Путин обратился к россиянам накануне выборов
Обращение Владимира Путина накануне выборов в Государственную Думу (Эмбарго до 00.00 16.09.2021.)
2021-09-16T00:20
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, яблоко, коммунисты россии, россия
00:20 16.09.2021 (обновлено: 00:21 16.09.2021)
Путин назвал электронное голосование безопасным
Путин: современные технологии гарантируют безопасность электронного голосования