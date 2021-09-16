https://ria.ru/20210916/genotsid-1750337673.html

Украинцев предупредили о тарифном геноциде

Украинцев предупредили о тарифном геноциде - РИА Новости, 16.09.2021

Украинцев предупредили о тарифном геноциде

Стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев, заявил украинский журналист Владимир Синельников в эфире... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:46

2021-09-16T14:46

2021-09-16T16:36

экономика

в мире

украина

словакия

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев, заявил украинский журналист Владимир Синельников в эфире ютьюб-канала PolitWera.Репортер назвал ситуацию с ценами на газ катастрофичной для Украины, ведь страна покупает топливо у Словакии по рыночной стоимости."Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что перепродает Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии, и дороже, чем для Европейского союза в целом", — пояснил Синельников.По словам журналиста, украинцы уже сейчас переживают "тарифный геноцид" и еле справляются с нынешними платежами за коммуналку, а теперь их ждет новое повышение цен."То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины", — предсказал Синельников.С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30 процентов.Накануне стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению ряда аналитиков, такой рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.

https://ria.ru/20210908/demografiya-1749255135.html

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словакия

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экономика, в мире, украина, словакия