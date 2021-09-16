https://ria.ru/20210916/genotsid-1750337673.html
Украинцев предупредили о тарифном геноциде
Украинцев предупредили о тарифном геноциде - РИА Новости, 16.09.2021
Украинцев предупредили о тарифном геноциде
Стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев, заявил украинский журналист Владимир Синельников в эфире... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:46
2021-09-16T14:46
2021-09-16T16:36
экономика
в мире
украина
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746118223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e1102648087f1350914671a85c48b86.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев, заявил украинский журналист Владимир Синельников в эфире ютьюб-канала PolitWera.Репортер назвал ситуацию с ценами на газ катастрофичной для Украины, ведь страна покупает топливо у Словакии по рыночной стоимости."Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что перепродает Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии, и дороже, чем для Европейского союза в целом", — пояснил Синельников.По словам журналиста, украинцы уже сейчас переживают "тарифный геноцид" и еле справляются с нынешними платежами за коммуналку, а теперь их ждет новое повышение цен."То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины", — предсказал Синельников.С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30 процентов.Накануне стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению ряда аналитиков, такой рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.
https://ria.ru/20210908/demografiya-1749255135.html
https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746118223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6722fd74d3ea35d5ea74171459e1e2a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, украина, словакия
14:46 16.09.2021 (обновлено: 16:36 16.09.2021)
Украинцев предупредили о тарифном геноциде
Украинский журналист Синельников предупредил Киев о тарифном геноциде
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Стремительный рост цен на газ на топливных рынках нанесет тяжелый удар по карманам украинцев, заявил украинский журналист Владимир Синельников в эфире ютьюб-канала PolitWera
.
Репортер назвал ситуацию с ценами на газ катастрофичной для Украины
, ведь страна покупает топливо у Словакии
по рыночной стоимости.
"Словакия, естественно, будет брать свою маржу за то, что перепродает Украине тот же российский газ, соответственно, он будет дороже, чем для Словакии, и дороже, чем для Европейского союза в целом", — пояснил Синельников.
По словам журналиста, украинцы уже сейчас переживают "тарифный геноцид" и еле справляются с нынешними платежами за коммуналку, а теперь их ждет новое повышение цен.
"То есть единственным следствием того, что произошло, станет дальнейший рост тарифов для граждан Украины", — предсказал Синельников.
С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. Ранее правительство ввело госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов в среднем на 30 процентов.
Накануне стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению ряда аналитиков, такой рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.