17:15 16.09.2021 (обновлено: 19:28 16.09.2021)
Цена газа в Европе упала ниже 750 долларов
Цена газа на рынке в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубических метров, ускорив падение до 13%, следует из данные торгов на ICE Futures.
По состоянию на на 17:07 мск цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF — наиболее ликвидного европейского хаба — составляет 747 долларов.
Ранее стоимость фьючерса росла и доходила до уровня в 853,5 доллара, после чего пошла вниз.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчет замер на 861 долларе. При этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
Аналитики связывали стремительный взлет стоимости топлива с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.
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