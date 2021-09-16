https://ria.ru/20210916/gaz-1750376384.html

Цена газа в Европе упала ниже 750 долларов

Цена газа в Европе упала ниже 750 долларов - РИА Новости, 16.09.2021

Цена газа в Европе упала ниже 750 долларов

Стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубических метров, ускорив падение до 13%, следует из данные торгов на ICE Futures. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:15

2021-09-16T17:15

2021-09-16T19:28

экономика

европа

в мире

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубических метров, ускорив падение до 13%, следует из данные торгов на ICE Futures.По состоянию на на 17:07 мск цена октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF — наиболее ликвидного европейского хаба — составляет 747 долларов.Ранее стоимость фьючерса росла и доходила до уровня в 853,5 доллара, после чего пошла вниз.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчет замер на 861 долларе. При этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.Аналитики связывали стремительный взлет стоимости топлива с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.

https://ria.ru/20210910/stoimost-1749450939.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, в мире, природный газ