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В России создали единый оператор для подключения газа в домах
В России создали единый оператор для подключения газа в домах - РИА Новости, 16.09.2021
В России создали единый оператор для подключения газа в домах
Все необходимые документы для реализации программы социальной газификации в России приняты, предстоит большая работа и необходимо мобилизовать все возможные... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:05
2021-09-16T15:41
михаил мишустин
общество
жкх
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все необходимые документы для реализации программы социальной газификации в России приняты, предстоит большая работа и необходимо мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы повысить качество жизни миллионов семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов."Все необходимые решения приняты, сроки реализации программы сжатые, предстоит большая работа, нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни миллионов семей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он напомнил, что создан единый оператор газификации и организована горячая линия с гражданами, чтобы через обратную связь контролировать выполнение поручение президента."Подписано еще четыре постановления: новые правила подключения к сетям газораспределения, они предусматривают возможность подачи заявок не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через портал госуслуг, МФЦ и единого оператора; также определены критерии и условия участия в программе; установлены предельные сроки подключения домовладений; внесены изменения и в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации", - сообщил Мишустин."В планах-графиках будут определены мероприятия буквально по каждому населенному пункту, улице и дому, с указанием конкретного месяца, в котором будет сделано подключение. Вся эта информация обязательно должна быть опубликована. Кроме того, предусматривается возможность получения комплексной услуги - помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить, президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной, нужно ее жестко контролировать", - отметил премьер.
https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750041849.html
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михаил мишустин, общество, жкх, россия
15:05 16.09.2021 (обновлено: 15:41 16.09.2021)
 
В России создали единый оператор для подключения газа в домах

Премьер Мишустин: в России создали единый оператор для подключения газа в домах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция в поселке Салмачи Республики Татарстан
Газораспределительная станция в поселке Салмачи Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все необходимые документы для реализации программы социальной газификации в России приняты, предстоит большая работа и необходимо мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы повысить качество жизни миллионов семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.
"Все необходимые решения приняты, сроки реализации программы сжатые, предстоит большая работа, нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни миллионов семей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он напомнил, что создан единый оператор газификации и организована горячая линия с гражданами, чтобы через обратную связь контролировать выполнение поручение президента.
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"Подписано еще четыре постановления: новые правила подключения к сетям газораспределения, они предусматривают возможность подачи заявок не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через портал госуслуг, МФЦ и единого оператора; также определены критерии и условия участия в программе; установлены предельные сроки подключения домовладений; внесены изменения и в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации", - сообщил Мишустин.
"В планах-графиках будут определены мероприятия буквально по каждому населенному пункту, улице и дому, с указанием конкретного месяца, в котором будет сделано подключение. Вся эта информация обязательно должна быть опубликована. Кроме того, предусматривается возможность получения комплексной услуги - помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить, президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной, нужно ее жестко контролировать", - отметил премьер.
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