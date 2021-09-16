https://ria.ru/20210916/gaz-1750342799.html

В России создали единый оператор для подключения газа в домах

В России создали единый оператор для подключения газа в домах - РИА Новости, 16.09.2021

В России создали единый оператор для подключения газа в домах

Все необходимые документы для реализации программы социальной газификации в России приняты, предстоит большая работа и необходимо мобилизовать все возможные... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:05

2021-09-16T15:05

2021-09-16T15:41

михаил мишустин

общество

жкх

россия

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Все необходимые документы для реализации программы социальной газификации в России приняты, предстоит большая работа и необходимо мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы повысить качество жизни миллионов семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В России по поручению главы государства развернута масштабная программа газификации регионов, включая ускоренную догазификацию населенных пунктов, в которых уже есть сетевой газ, без привлечения средств граждан (социальная газификация). Потенциал догазификации составляет более 3 миллионов домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов."Все необходимые решения приняты, сроки реализации программы сжатые, предстоит большая работа, нужно мобилизовать все возможные ресурсы. Это позволит повысить качество жизни миллионов семей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Он напомнил, что создан единый оператор газификации и организована горячая линия с гражданами, чтобы через обратную связь контролировать выполнение поручение президента."Подписано еще четыре постановления: новые правила подключения к сетям газораспределения, они предусматривают возможность подачи заявок не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через портал госуслуг, МФЦ и единого оператора; также определены критерии и условия участия в программе; установлены предельные сроки подключения домовладений; внесены изменения и в правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации", - сообщил Мишустин."В планах-графиках будут определены мероприятия буквально по каждому населенному пункту, улице и дому, с указанием конкретного месяца, в котором будет сделано подключение. Вся эта информация обязательно должна быть опубликована. Кроме того, предусматривается возможность получения комплексной услуги - помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить, президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной, нужно ее жестко контролировать", - отметил премьер.

https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750041849.html

https://ria.ru/20210914/gazifikatsiya-1750042376.html

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михаил мишустин, общество, жкх, россия