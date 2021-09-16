https://ria.ru/20210916/gaz-1750315900.html

В школе в Махачкале распылили газ, 16 детей попали в больницу

В школе в Махачкале распылили газ, 16 детей попали в больницу - РИА Новости, 16.09.2021

В школе в Махачкале распылили газ, 16 детей попали в больницу

В Махачкале 16 детей попали с отравлением в больницу, трое из них в реанимации, после того как старшеклассники распылили неизвестное вещество в коридоре школы,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:03

2021-09-16T13:03

2021-09-16T13:03

происшествия

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Махачкале 16 детей попали с отравлением в больницу, трое из них в реанимации, после того как старшеклассники распылили неизвестное вещество в коридоре школы, сообщается на сайте министерства образования и науки Дагестана.Инцидент произошел в школе №36 Махачкалы."В скорую помощь поступил вызов об отравлении детей. На место выехали медработники, сотрудники правоохранительных органов и министерства. Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное… (газообразное – ред.) вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации. Состояние у всех стабильное", - говорится в сообщении.Отмечается, что все дети выведены из помещения, занятия второй смены отменены. Также проветриваются все помещения, проводится генуборка с дезинфекцией.Добавляется, что МЧС направило психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми, родителям сообщили о необходимости обратиться в больницу при выявления схожих симптомов.

https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)