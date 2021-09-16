https://ria.ru/20210916/gaz-1750315900.html
В школе в Махачкале распылили газ, 16 детей попали в больницу
В школе в Махачкале распылили газ, 16 детей попали в больницу - РИА Новости, 16.09.2021
В школе в Махачкале распылили газ, 16 детей попали в больницу
В Махачкале 16 детей попали с отравлением в больницу, трое из них в реанимации, после того как старшеклассники распылили неизвестное вещество в коридоре школы,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:03
2021-09-16T13:03
2021-09-16T13:03
происшествия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Махачкале 16 детей попали с отравлением в больницу, трое из них в реанимации, после того как старшеклассники распылили неизвестное вещество в коридоре школы, сообщается на сайте министерства образования и науки Дагестана.Инцидент произошел в школе №36 Махачкалы."В скорую помощь поступил вызов об отравлении детей. На место выехали медработники, сотрудники правоохранительных органов и министерства. Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное… (газообразное – ред.) вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации. Состояние у всех стабильное", - говорится в сообщении.Отмечается, что все дети выведены из помещения, занятия второй смены отменены. Также проветриваются все помещения, проводится генуборка с дезинфекцией.Добавляется, что МЧС направило психологов в больницу для работы с пострадавшими детьми, родителям сообщили о необходимости обратиться в больницу при выявления схожих симптомов.
https://ria.ru/20210909/izbienie-1749375122.html
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происшествия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В школе в Махачкале распылили газ, 16 детей попали в больницу
В школе в Махачкале старшеклассники распылили газ, 16 детей попали в больницу