https://ria.ru/20210916/gaz-1750293706.html
Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году
Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году - РИА Новости, 16.09.2021
Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году
Польша по-прежнему не намерена продлевать контракт с "Газпромом", рассчитывает на начало поставок газа по Baltic Pipe в октябре будущего года, заявил... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:38
2021-09-16T11:38
2021-09-16T11:38
экономика
польша
газпром
pgnig
петр наимский
baltic pipe
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ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Польша по-прежнему не намерена продлевать контракт с "Газпромом", рассчитывает на начало поставок газа по Baltic Pipe в октябре будущего года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать."Все указывает на то, что 1 октября следующего года в Польшу будет поставляться газ по газопроводу Baltic Pipe. Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", - заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.
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экономика, польша, газпром, pgnig, петр наимский, baltic pipe
Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году
Наимский: надеемся, что газ в Польшу будет поставляться по Baltic Pipe вместо "Газпрома"