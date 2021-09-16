https://ria.ru/20210916/gaz-1750293706.html

Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году

Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году - РИА Новости, 16.09.2021

Польша отказалась продлевать контракт с "Газпромом", истекающий в 2022 году

Польша по-прежнему не намерена продлевать контракт с "Газпромом", рассчитывает на начало поставок газа по Baltic Pipe в октябре будущего года, заявил... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:38

2021-09-16T11:38

2021-09-16T11:38

экономика

польша

газпром

pgnig

петр наимский

baltic pipe

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ВАРШАВА, 16 сен – РИА Новости. Польша по-прежнему не намерена продлевать контракт с "Газпромом", рассчитывает на начало поставок газа по Baltic Pipe в октябре будущего года, заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.В настоящее время основной объем природного газа Польша получает из России. Подписанное в 1996 году соглашение между PGNiG и "Газпромом" на поставку газа в Польшу истекает в 2022 году. Польская сторона неоднократно заявляла, что не намерена его продлевать."Все указывает на то, что 1 октября следующего года в Польшу будет поставляться газ по газопроводу Baltic Pipe. Мы не будем продлевать контракт с российским "Газпромом", - заявил Наимский в эфире радиостанции Siódma9.

https://ria.ru/20210606/petlya-1735841247.html

польша

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экономика, польша, газпром, pgnig, петр наимский, baltic pipe