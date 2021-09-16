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Цена газа в Европе замедлила снижение
Цена газа в Европе замедлила снижение - РИА Новости, 16.09.2021
Цена газа в Европе замедлила снижение
Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг замедлила темпы снижения с утренних 10% до 3%, сырье торгуется в районе 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:14
2021-09-16T11:28
экономика
европа
в мире
природный газ
азия
втб капитал
цены
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг замедлила темпы снижения с утренних 10% до 3%, сырье торгуется в районе 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.18 мск составляла 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров.Динамика торгов фьючерсами на бирже считается от расчетной цены предыдущего дня. При этом торги на газ днем ранее закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар. При этом в ходе торгов стоимость газа в среду достигала рекордных 963,9 доллара.Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен было обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.
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экономика, европа, в мире, природный газ, азия, втб капитал, цены
11:14 16.09.2021 (обновлено: 11:28 16.09.2021)
 
Цена газа в Европе замедлила снижение

Цена газа в Европе замедлила снижение и находится на уровне 835 долларов за тысячу кубов

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг замедлила темпы снижения с утренних 10% до 3%, сырье торгуется в районе 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.18 мск составляла 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров.
Динамика торгов фьючерсами на бирже считается от расчетной цены предыдущего дня. При этом торги на газ днем ранее закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар. При этом в ходе торгов стоимость газа в среду достигала рекордных 963,9 доллара.
Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен было обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.
Рабочие у узлов учета газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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