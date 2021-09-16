https://ria.ru/20210916/gaz-1750288166.html

Цена газа в Европе замедлила снижение

Цена газа в Европе замедлила снижение - РИА Новости, 16.09.2021

Цена газа в Европе замедлила снижение

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг замедлила темпы снижения с утренних 10% до 3%, сырье торгуется в районе 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:14

2021-09-16T11:14

2021-09-16T11:28

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цены

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в четверг замедлила темпы снижения с утренних 10% до 3%, сырье торгуется в районе 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 11.18 мск составляла 834,4 доллара за 1 тысячу кубометров.Динамика торгов фьючерсами на бирже считается от расчетной цены предыдущего дня. При этом торги на газ днем ранее закрылись на уровне 796 долларов, а расчетная цена составила 861 доллар. При этом в ходе торгов стоимость газа в среду достигала рекордных 963,9 доллара.Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен было обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.

https://ria.ru/20210910/stoimost-1749450939.html

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экономика, европа, в мире, природный газ, азия, втб капитал, цены