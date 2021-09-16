https://ria.ru/20210916/gaz-1750280423.html
Цена на газ в Европе снизилась после рекордных значений накануне
Цена на газ в Европе снизилась после рекордных значений накануне - РИА Новости, 16.09.2021
Цена на газ в Европе снизилась после рекордных значений накануне
Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов четверга снижается на 9,4%, ресурс торгуется в районе 781,5 доллара за 1 тысячу кубометров,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:49
2021-09-16T10:49
2021-09-16T10:49
экономика
европа
втб капитал
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов четверга снижается на 9,4%, ресурс торгуется в районе 781,5 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.29 мск составляла 781,5 доллара за 1 тысячу кубометров.Стоимость газа в среду достигала рекордных 963,9 доллара, а в конце торгов продемонстрировала снижение до 796,1 доллара.Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен было обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.
https://ria.ru/20210916/gaz-1750252847.html
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экономика, европа, втб капитал
Цена на газ в Европе снизилась после рекордных значений накануне
Цена на газ в Европе снизилась почти на десять процентов после рекордных значений накануне