https://ria.ru/20210916/gaz-1750280423.html

Цена на газ в Европе снизилась после рекордных значений накануне

Цена на газ в Европе снизилась после рекордных значений накануне - РИА Новости, 16.09.2021

Цена на газ в Европе снизилась после рекордных значений накануне

Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов четверга снижается на 9,4%, ресурс торгуется в районе 781,5 доллара за 1 тысячу кубометров,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:49

2021-09-16T10:49

2021-09-16T10:49

экономика

европа

втб капитал

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы на открытии торгов четверга снижается на 9,4%, ресурс торгуется в районе 781,5 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.29 мск составляла 781,5 доллара за 1 тысячу кубометров.Стоимость газа в среду достигала рекордных 963,9 доллара, а в конце торгов продемонстрировала снижение до 796,1 доллара.Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен было обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.

https://ria.ru/20210916/gaz-1750252847.html

европа

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экономика, европа, втб капитал