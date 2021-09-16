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В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России - РИА Новости, 16.09.2021
В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl заявил о планах не... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T02:49
2021-09-16T02:49
экономика
дания
польша
газпром
gaz-system
петр наимский
россия
варшава
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl заявил о планах не продлевать контракт с "Газпромом" по поставкам российского голубого топлива.По его словам, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября следующего года.Польский чиновник считает, что Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников.Ранее председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил РИА Новости, что не исключает поставок газа из России после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году.Польша сейчас покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт истекает в 2022 году и Варшава неоднократно заявляла, что не будет его продлевать.Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с документом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку голубого топлива из России в Польшу.
https://ria.ru/20210915/obmanuli-1750173556.html
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экономика, дания, польша, газпром, gaz-system, петр наимский, россия, варшава
02:49 16.09.2021
 
В Польше заявили об отказе продлевать поставки газа из России

Уполномоченный правительства Польши: Варшава не будет продлевать контракт с "Газпромом"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСПГ-терминал в Свиноуйсьце
СПГ-терминал в Свиноуйсьце - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Siódma9.pl заявил о планах не продлевать контракт с "Газпромом" по поставкам российского голубого топлива.
По его словам, Варшава надеется начать поставки газа по трубопроводу Baltic Pipe с 1 октября следующего года.

"Мы не будем продлевать контракт с российским Газпромом", — высказался Наимский.

Польский чиновник считает, что Baltic Pipe позволит поставлять необходимое количество газа для польской экономики без участия российских источников.
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Ранее председатель правления польской нефтегазовой компании PGNIG Павел Маевский заявил РИА Новости, что не исключает поставок газа из России после окончания контракта с "Газпромом" в 2022 году.
Польша сейчас покупает в России до 10 миллиардов кубометров газа в год. Контракт истекает в 2022 году и Варшава неоднократно заявляла, что не будет его продлевать.
Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. В соответствии с документом, проект должен быть реализован в 2022 году. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку голубого топлива из России в Польшу.
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ЭкономикаДанияПольшаГазпромGaz-SystemПетр НаимскийРоссияВаршава
 
 
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