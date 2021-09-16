https://ria.ru/20210916/gammaluchi-1750299197.html

Астрономы определили происхождение неизвестных гамма-лучей

Астрономы определили происхождение неизвестных гамма-лучей - РИА Новости, 16.09.2021

Астрономы определили происхождение неизвестных гамма-лучей

Ученые выяснили, что так называемые гамма-лучи "пустого неба", происхождение которых до сих пор не было известно, связаны с галактиками, в которых активно идут... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:01

2021-09-16T12:01

2021-09-16T12:01

наука

астрономия

австралийский национальный университет

хаббл

космос - риа наука

физика

астрофизика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904045_0:158:2872:1774_1920x0_80_0_0_149a087460df539811e387cc463e2a10.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ученые выяснили, что так называемые гамма-лучи "пустого неба", происхождение которых до сих пор не было известно, связаны с галактиками, в которых активно идут процессы звездообразования. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Гамма-лучи — самый энергичный вид излучения во Вселенной. Часть из них связана с активными ядрами галактик, в которых, как правило, расположены сверхмассивные черные дыры, другие — с остатками сверхновых. Но есть гамма-лучи, которые появляются на участках, казалось бы, пустого неба. Происхождение таких гамма-лучей долгое время оставалось загадкой.Исследователи из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Университета Сапиенца в Риме и Центра передового опыта по астрофизике всего неба в трех измерениях (ASTRO 3D) Австралийского исследовательского совета детально проанализировали данные космических телескопов "Хаббл" и "Ферми" и пришли к выводу, что гамма-лучи "пустого неба" исходят от звездообразующих галактик. Авторы подтвердили свои выводы с помощью компьютерного моделирования."Мы смоделировали гамма-излучение всех галактик во Вселенной и сравнили наши результаты с предсказаниями для других источников. Оказалось, что именно звездообразующие галактики, а не активные ядра галактик, производят большую часть этого диффузного гамма-излучения, — приводятся в пресс-релизе Австралийского национального университета слова первого автора статьи доктора Мэтта Рота (Matt Roth) из Исследовательской школы астрономии и астрофизики. — Это важная веха — наконец обнаружить происхождение этого гамма-излучения, разгадать загадку Вселенной, которую астрономы пытались решить с 1960-х годов".Используя данные космических телескопов, исследователи проанализировали важнейшие параметры множества галактик — общую массу, физический размер, расстояние от Земли темпы звездообразования в них. По мнению авторов, гамма-лучи возникают, когда выбрасываемые звездообразующими галактиками потоки космических частиц, которые движутся со скоростью, очень близкой к скорости света, сталкиваются с межзвездным газом.Авторы надеются, что их открытие поможет астрономам разгадать другие загадки Вселенной, в том числе один из центральных вопросов астрофизики — какие частицы составляют темную материю."Наша модель также может быть использована для прогнозирования радиоизлучения от звездообразующих галактик, что поможет исследователям лучше понять внутреннюю структуру галактик", — говорит доктор Рот.В настоящее время исследователи занимаются созданием карт гамма-излучения неба, которые можно будет использовать для интерпретации наблюдений гамма-телескопов следующего поколения, таких как Массив черенковских телескопов (CTA — Cherenkov Telescope Array)."Мы надеемся, что эта новая технология позволит нам наблюдать в гамма-лучах гораздо больше звездообразующих галактик, чем мы можем обнаружить с помощью современных гамма-телескопов", — заключает ученый.

https://ria.ru/20210823/gammaluchi-1746884537.html

https://ria.ru/20210831/zvezdy-1747834094.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрономия, австралийский национальный университет, хаббл, космос - риа наука, физика, астрофизика