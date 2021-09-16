https://ria.ru/20210916/frantsiya-1750366104.html

МИД Франции заявил, что не признает парламентские выборы в Крыму

МИД Франции заявил, что не признает парламентские выборы в Крыму - РИА Новости, 16.09.2021

МИД Франции заявил, что не признает парламентские выборы в Крыму

Франция не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут 17-19 сентября, заявил представитель МИД страны на брифинге в четверг. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:41

2021-09-16T16:41

2021-09-16T16:41

выборы в государственную думу

париж

оон

франция

владимир путин

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg

ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Франция не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут 17-19 сентября, заявил представитель МИД страны на брифинге в четверг.Ранее сообщалось, что трое граждан Франции зарегистрировались в избиркоме Крыма для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы."Франция не признает ни легитимность организации, ни результаты выборов, которые будут проведены в Крыму", - заявил представитель французского МИД в ответ на вопрос, что в Париже думают об отслеживании хода выборов в Крыму наблюдателями из Франции.Он напомнил, что Париж не признает "аннексию" полуострова Россией.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210916/vybory-1750342505.html

париж

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, оон, франция, владимир путин, госдума рф, россия