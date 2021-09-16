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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/frantsiya-1750366104.html
МИД Франции заявил, что не признает парламентские выборы в Крыму
МИД Франции заявил, что не признает парламентские выборы в Крыму - РИА Новости, 16.09.2021
МИД Франции заявил, что не признает парламентские выборы в Крыму
Франция не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут 17-19 сентября, заявил представитель МИД страны на брифинге в четверг. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:41
2021-09-16T16:41
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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Франция не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут 17-19 сентября, заявил представитель МИД страны на брифинге в четверг.Ранее сообщалось, что трое граждан Франции зарегистрировались в избиркоме Крыма для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы."Франция не признает ни легитимность организации, ни результаты выборов, которые будут проведены в Крыму", - заявил представитель французского МИД в ответ на вопрос, что в Париже думают об отслеживании хода выборов в Крыму наблюдателями из Франции.Он напомнил, что Париж не признает "аннексию" полуострова Россией.Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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париж, оон, франция, владимир путин, госдума рф, россия
16:41 16.09.2021
 
МИД Франции заявил, что не признает парламентские выборы в Крыму

МИД Франции: Париж не признает итоги голосования на выборах в Госдуму в Крыму

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Франция не признает результаты парламентских выборов в Крыму, которые пройдут 17-19 сентября, заявил представитель МИД страны на брифинге в четверг.
Ранее сообщалось, что трое граждан Франции зарегистрировались в избиркоме Крыма для наблюдения за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы.
"Франция не признает ни легитимность организации, ни результаты выборов, которые будут проведены в Крыму", - заявил представитель французского МИД в ответ на вопрос, что в Париже думают об отслеживании хода выборов в Крыму наблюдателями из Франции.
Он напомнил, что Париж не признает "аннексию" полуострова Россией.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 15:03Выборы в Государственную думу
МИД предоставил США данные по американскому вмешательству перед выборами
 
Выборы в Государственную думуПарижООНФранцияВладимир ПутинГосдума РФРоссия
 
 
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