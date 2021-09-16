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В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти
В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти - РИА Новости, 16.09.2021
В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти
Недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:09
2021-09-16T17:25
в мире
чехия
россия
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание россиянина Александра Франчетти в Праге."Еще раз хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия в отношении наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий. Сейчас мы делаем все для оказания нашему гражданину соответствующей поддержки", - добавила дипломат.
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в мире, чехия, россия, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
17:09 16.09.2021 (обновлено: 17:25 16.09.2021)
 
В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти

МИД предупредил о последствиях недружественных действий против российских граждан

© РИА НовостиАлександр Франчетти в здании суда в Праге
Александр Франчетти в здании суда в Праге
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание россиянина Александра Франчетти в Праге.
"Еще раз хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия в отношении наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий. Сейчас мы делаем все для оказания нашему гражданину соответствующей поддержки", - добавила дипломат.
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В миреЧехияРоссияАлександр ФранчеттиЗадержание россиянина Франчетти в Чехии
 
 
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