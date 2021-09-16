https://ria.ru/20210916/franchetti-1750374858.html
В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти
В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти - РИА Новости, 16.09.2021
В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти
Недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:09
2021-09-16T17:09
2021-09-16T17:25
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чехия
россия
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание россиянина Александра Франчетти в Праге."Еще раз хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия в отношении наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий. Сейчас мы делаем все для оказания нашему гражданину соответствующей поддержки", - добавила дипломат.
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в мире, чехия, россия, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
17:09 16.09.2021 (обновлено: 17:25 16.09.2021)
В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти
МИД предупредил о последствиях недружественных действий против российских граждан