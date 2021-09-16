https://ria.ru/20210916/franchetti-1750374858.html

В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти

В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти - РИА Новости, 16.09.2021

В МИД прокомментировали задержание в Чехии россиянина Франчетти

Недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:09

2021-09-16T17:09

2021-09-16T17:25

в мире

чехия

россия

александр франчетти

задержание россиянина франчетти в чехии

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание россиянина Александра Франчетти в Праге."Еще раз хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия в отношении наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий. Сейчас мы делаем все для оказания нашему гражданину соответствующей поддержки", - добавила дипломат.

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/franchetti-1750135980.html

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2021

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