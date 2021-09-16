17:05 16.09.2021 (обновлено: 17:26 16.09.2021)
В МИД заявили, что опасаются политизации дела Франчетти
Захарова: Киев и Прага будут политизировать дело Франчетти, несмотря на заявления
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РФ опасается, что власти Чехии и Украины будут политизировать дело россиянина Александра Франчетти, задержанного в Праге по запросу Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы запросили чешскую сторону официальной нотой предоставить разъяснение мотивов и обстоятельств задержания, мы ожидаем, что все-таки нам внятно объяснят или хоть какие-то материалы на этот счет предоставят - что именно инкриминируется гражданину нашей страны. Есть определенные опасения, что как украинская, так и чешская стороны, несмотря на заверения в полной беспристрастности судебных инстанций, будут политизировать это дело. Мы просчитываем такой вариант ", - сказала Захарова на брифинге.
14 сентября, 14:05Дочь Франчетти сообщила, что его не будут экстрадировать на Украину
В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
13 сентября, 08:22В Крыму прокомментировали задержание Чехией участника "Крымской весны"