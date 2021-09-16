https://ria.ru/20210916/franchetti-1750373608.html

В МИД заявили, что опасаются политизации дела Франчетти

В МИД заявили, что опасаются политизации дела Франчетти - РИА Новости, 16.09.2021

В МИД заявили, что опасаются политизации дела Франчетти

РФ опасается, что власти Чехии и Украины будут политизировать дело россиянина Александра Франчетти, задержанного в Праге по запросу Киева, заявила официальный... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T17:05

2021-09-16T17:05

2021-09-16T17:26

задержание россиянина франчетти в чехии

в мире

чехия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

крымская весна

россия

александр франчетти

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РФ опасается, что власти Чехии и Украины будут политизировать дело россиянина Александра Франчетти, задержанного в Праге по запросу Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы запросили чешскую сторону официальной нотой предоставить разъяснение мотивов и обстоятельств задержания, мы ожидаем, что все-таки нам внятно объяснят или хоть какие-то материалы на этот счет предоставят - что именно инкриминируется гражданину нашей страны. Есть определенные опасения, что как украинская, так и чешская стороны, несмотря на заверения в полной беспристрастности судебных инстанций, будут политизировать это дело. Мы просчитываем такой вариант ", - сказала Захарова на брифинге.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.

https://ria.ru/20210914/ekstraditsiya-1750009800.html

https://ria.ru/20210913/franchetti-1749802130.html

чехия

россия

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задержание россиянина франчетти в чехии, в мире, чехия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, крымская весна, россия, александр франчетти