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В МИД призвали освободить задержанного в Чехии россиянина Франчетти
В МИД призвали освободить задержанного в Чехии россиянина Франчетти - РИА Новости, 16.09.2021
В МИД призвали освободить задержанного в Чехии россиянина Франчетти
Россия ожидает, что власти Чехии освободят задержанного гражданина РФ Александра Франчетти, призывает Прагу принять взвешенное решение, заявила официальный... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:46
2021-09-16T16:54
в мире
чехия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
александр франчетти
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что власти Чехии освободят задержанного гражданина РФ Александра Франчетти, призывает Прагу принять взвешенное решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания",- сказала Захарова на брифинге."Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустить его политизации и не идти на поводу у украинских властей",- добавила она.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
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в мире, чехия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, александр франчетти
16:46 16.09.2021 (обновлено: 16:54 16.09.2021)
 
В МИД призвали освободить задержанного в Чехии россиянина Франчетти

Представитель МИД Захарова: Москва ожидает освобождения задержанного в Чехии Франчетти

© РИА НовостиАлександр Франчетти в здании суда в Праге
Александр Франчетти в здании суда в Праге
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Россия ожидает, что власти Чехии освободят задержанного гражданина РФ Александра Франчетти, призывает Прагу принять взвешенное решение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания",- сказала Захарова на брифинге.
"Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустить его политизации и не идти на поводу у украинских властей",- добавила она.
В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
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В миреЧехияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваАлександр Франчетти
 
 
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