https://ria.ru/20210916/franchetti-1750279293.html

Адвокат задержанного в Чехии Франчетти назвал дело политическим

Адвокат задержанного в Чехии Франчетти назвал дело политическим - РИА Новости, 16.09.2021

Адвокат задержанного в Чехии Франчетти назвал дело политическим

Дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти является политическим, а не уголовным, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Ян Шварц. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:42

2021-09-16T10:42

2021-09-16T11:01

чехия

крымская весна

задержание россиянина франчетти в чехии

в мире

прага

россия

александр франчетти

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ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти является политическим, а не уголовным, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Ян Шварц."Единственное, что могу сказать, – что считаю это дело политическим, но ни в коем случае не уголовным", - сказал он.Адвокат признал, что в курсе содержания обвинений, которые выдвинуты в адрес россиянина в ордере Украины о его задержании и экстрадиции, однако отказался сообщить подробности. Он выразил надежду, что их не хватит для выдачи Франчетти."Я надеюсь, что не хватит. Посмотрим, что решит суд", - сказал он.Также Шварц заявил, что опротестовал в Верховном суде решение горсуда Праги о помещении Франчетти в предварительное заключение."Я подал протест в Верховный суд на решение горсуда Праги, принятое 14 сентября, о помещении гражданина РФ Александра Франчетти в предварительное заключение", - сказал Шварц.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.

https://ria.ru/20210914/ekstraditsiya-1750009800.html

https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html

чехия

прага

россия

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чехия, крымская весна, задержание россиянина франчетти в чехии, в мире, прага, россия, александр франчетти