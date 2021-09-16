https://ria.ru/20210916/franchetti-1750279293.html
Адвокат задержанного в Чехии Франчетти назвал дело политическим
Адвокат задержанного в Чехии Франчетти назвал дело политическим - РИА Новости, 16.09.2021
Адвокат задержанного в Чехии Франчетти назвал дело политическим
Дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти является политическим, а не уголовным, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Ян Шварц. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:42
2021-09-16T10:42
2021-09-16T11:01
чехия
крымская весна
задержание россиянина франчетти в чехии
в мире
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россия
александр франчетти
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ПРАГА, 16 сен – РИА Новости. Дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти является политическим, а не уголовным, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Ян Шварц."Единственное, что могу сказать, – что считаю это дело политическим, но ни в коем случае не уголовным", - сказал он.Адвокат признал, что в курсе содержания обвинений, которые выдвинуты в адрес россиянина в ордере Украины о его задержании и экстрадиции, однако отказался сообщить подробности. Он выразил надежду, что их не хватит для выдачи Франчетти."Я надеюсь, что не хватит. Посмотрим, что решит суд", - сказал он.Также Шварц заявил, что опротестовал в Верховном суде решение горсуда Праги о помещении Франчетти в предварительное заключение."Я подал протест в Верховный суд на решение горсуда Праги, принятое 14 сентября, о помещении гражданина РФ Александра Франчетти в предварительное заключение", - сказал Шварц.В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
https://ria.ru/20210914/ekstraditsiya-1750009800.html
https://ria.ru/20210913/chekhiya-1749932249.html
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чехия, крымская весна, задержание россиянина франчетти в чехии, в мире, прага, россия, александр франчетти
10:42 16.09.2021 (обновлено: 11:01 16.09.2021)
Адвокат задержанного в Чехии Франчетти назвал дело политическим
Адвокат задержанного в Чехии россиянина Франчетти заявил, что считает дело политическим
ПРАГА, 16 сен – РИА Новости.
Дело задержанного в Чехии россиянина Александра Франчетти
является политическим, а не уголовным, заявил в четверг РИА Новости его адвокат Ян Шварц.
"Единственное, что могу сказать, – что считаю это дело политическим, но ни в коем случае не уголовным", - сказал он.
Адвокат признал, что в курсе содержания обвинений, которые выдвинуты в адрес россиянина в ордере Украины о его задержании и экстрадиции, однако отказался сообщить подробности. Он выразил надежду, что их не хватит для выдачи Франчетти.
"Я надеюсь, что не хватит. Посмотрим, что решит суд", - сказал он.
Также Шварц заявил, что опротестовал в Верховном суде решение горсуда Праги о помещении Франчетти в предварительное заключение.
"Я подал протест в Верховный суд на решение горсуда Праги, принятое 14 сентября, о помещении гражданина РФ Александра Франчетти в предварительное заключение", - сказал Шварц.
В воскресенье пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил РИА Новости, что в аэропорту Праги
задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России
в аэропорту Праги по выданному Украиной
ордеру.