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Организаторы назвали дату проведения Всемирного экономического форума
Организаторы назвали дату проведения Всемирного экономического форума - РИА Новости, 16.09.2021
Организаторы назвали дату проведения Всемирного экономического форума
Ежегодное заседание Всемирного экономического форума 2022 года пройдет в Давосе с 17 по 21 января, сообщили организаторы ВЭФ. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:13
2021-09-16T19:50
в мире
швейцария
всемирный экономический форум
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ЦЮРИХ, 16 сен - РИА Новости. Ежегодное заседание Всемирного экономического форума 2022 года пройдет в Давосе с 17 по 21 января, сообщили организаторы ВЭФ."Всемирный экономический форум планирует созвать ведущих мировых лидеров на ежегодную встречу 2022 года в Давос-Клостерс, Швейцария. Ежегодное собрание 2022 года, которое состоится вживую с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления", - говорится в сообщении.Как отмечается, ВЭФ тесно сотрудничает со швейцарскими властями, экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения, чтобы разработать соответствующие и адаптированные к контексту меры для ВЭФ-2022.Основатель ВЭФ Клаус Шваб отметил, пандемия коронавируса привела к далеко идущим изменениям. По его словам, в мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог важен как никогда. "Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и стремиться к устойчивым, смелым решениям", - приводятся слова Шваба в сообщении.Как отмечается в заявлении ВЭФ, важными темами встречи станут развитие сотрудничества в борьбе с изменением климата, ускорение капитализма стейкхолдеров и освоение технологий четвертой промышленной революции.В текущем году ежегодное собрание ВЭФ, которое планировалось провести 17-20 августа в Сингапуре, было отменено из-за ситуации с коронавирусом.
https://ria.ru/20210915/bayden-1750245951.html
https://ria.ru/20210127/davos-1594798218.html
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в мире, швейцария, всемирный экономический форум
19:13 16.09.2021 (обновлено: 19:50 16.09.2021)
 
Организаторы назвали дату проведения Всемирного экономического форума

Заседание Всемирного экономического форума в 2022 году пройдет в Давосе с 17 по 21 января

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТабличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве
Табличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 16 сен - РИА Новости. Ежегодное заседание Всемирного экономического форума 2022 года пройдет в Давосе с 17 по 21 января, сообщили организаторы ВЭФ.
"Всемирный экономический форум планирует созвать ведущих мировых лидеров на ежегодную встречу 2022 года в Давос-Клостерс, Швейцария. Ежегодное собрание 2022 года, которое состоится вживую с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, ВЭФ тесно сотрудничает со швейцарскими властями, экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения, чтобы разработать соответствующие и адаптированные к контексту меры для ВЭФ-2022.
Основатель ВЭФ Клаус Шваб отметил, пандемия коронавируса привела к далеко идущим изменениям. По его словам, в мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог важен как никогда. "Лидеры обязаны работать вместе и восстанавливать доверие, расширять глобальное сотрудничество и стремиться к устойчивым, смелым решениям", - приводятся слова Шваба в сообщении.
Как отмечается в заявлении ВЭФ, важными темами встречи станут развитие сотрудничества в борьбе с изменением климата, ускорение капитализма стейкхолдеров и освоение технологий четвертой промышленной революции.
В текущем году ежегодное собрание ВЭФ, которое планировалось провести 17-20 августа в Сингапуре, было отменено из-за ситуации с коронавирусом.
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