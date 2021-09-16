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Тюменская область
https://ria.ru/20210916/forum-1750295090.html
Моор: интерес к Тюменскому нефтегазовому форуму растет с каждым годом
Моор: интерес к Тюменскому нефтегазовому форуму растет с каждым годом - РИА Новости, 16.09.2021
Моор: интерес к Тюменскому нефтегазовому форуму растет с каждым годом
За последние три года на тюменском нефтегазовом форуме были рассмотрены более тысячи 300 технологических проектов, сообщил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:44
2021-09-16T11:44
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. За последние три года на тюменском нефтегазовом форуме были рассмотрены более тысячи 300 технологических проектов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, посвятивший работе на форуме весь день.."Тюменский нефтегазовый форум собирает на единой платформе экспертов рынка и лидеров отрасли уже в двенадцатый раз. Количество участников увеличивается даже в период пандемии. Жизнь ставит перед нами новые цели и задачи. Поэтому наша площадка стала главным дискуссионным полигоном, на котором обсуждаются проблемы отрасли, определяются приоритеты и ориентиры для уверенного движения вперед. За последние три года на TNF рассмотрели более 1 тысячи 300 технологических проектов. Начиная с 2020 года в форуме активно участвуют предприятия оборонно-промышленного комплекса, обладающие очень серьезным научным и технологическим потенциалом", - сказал глав региона, выступая перед участниками форума.По сообщению пресс-службы губернатора, глава региона принял участи в деловом завтраке, темой которого стали перспективы низкоуглеродного развития российской экономики. Моор проинформировал участников встречи о первом в стране карбоновом полигоне, который создан в Тюменской области по поручению президента России. Еще одной темой выступления главы региона стало внедрение лучших мировых практик управления лесным комплексом."К счастью, у нас немалая доля лесного фонда не вовлечена в активный экономический оборот. Но при реализации определенных мероприятий потенциал лесов и болот по поглощению углеродных выбросов может быть увеличен и эмитирован в углеродные единицы. Эти углеродные кредиты можно будет реализовать на международном рынке. В этом смысле наш лес, возможно, станет приносить нам экономическую выгоду. России, безусловно, нужно бороться за этот рынок, и тут есть перспективы для регионов", — сказал губернатор Тюменской области .Подводя итоги, Моор отметил, что глобальные изменения в сфере энергетики происходят уже сейчас.
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экономика, тюменская область, александр моор
11:44 16.09.2021
 

Моор: интерес к Тюменскому нефтегазовому форуму растет с каждым годом

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. За последние три года на тюменском нефтегазовом форуме были рассмотрены более тысячи 300 технологических проектов, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, посвятивший работе на форуме весь день..
"Тюменский нефтегазовый форум собирает на единой платформе экспертов рынка и лидеров отрасли уже в двенадцатый раз. Количество участников увеличивается даже в период пандемии. Жизнь ставит перед нами новые цели и задачи. Поэтому наша площадка стала главным дискуссионным полигоном, на котором обсуждаются проблемы отрасли, определяются приоритеты и ориентиры для уверенного движения вперед. За последние три года на TNF рассмотрели более 1 тысячи 300 технологических проектов. Начиная с 2020 года в форуме активно участвуют предприятия оборонно-промышленного комплекса, обладающие очень серьезным научным и технологическим потенциалом", - сказал глав региона, выступая перед участниками форума.
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По сообщению пресс-службы губернатора, глава региона принял участи в деловом завтраке, темой которого стали перспективы низкоуглеродного развития российской экономики. Моор проинформировал участников встречи о первом в стране карбоновом полигоне, который создан в Тюменской области по поручению президента России. Еще одной темой выступления главы региона стало внедрение лучших мировых практик управления лесным комплексом.
"К счастью, у нас немалая доля лесного фонда не вовлечена в активный экономический оборот. Но при реализации определенных мероприятий потенциал лесов и болот по поглощению углеродных выбросов может быть увеличен и эмитирован в углеродные единицы. Эти углеродные кредиты можно будет реализовать на международном рынке. В этом смысле наш лес, возможно, станет приносить нам экономическую выгоду. России, безусловно, нужно бороться за этот рынок, и тут есть перспективы для регионов", — сказал губернатор Тюменской области .
Подводя итоги, Моор отметил, что глобальные изменения в сфере энергетики происходят уже сейчас.
"Очевидно, что пройти через эту технологическую трансформацию можно будет только при колоссальном количестве инвестиций и очень мощном научном и инновационном сопровождении. Такими ресурсами как раз и обладают компании топливно-энергетического комплекса. И они же являются главными бенефициарами происходящих изменений. Компании ТЭК понимают, что должны быть лидерами перемен. Поэтому в новое энергетическое будущее нам следует идти вместе. Тюменская область будет меняться вместе с топливно-энергетическим комплексом, и у нас есть замечательная возможность это движение возглавить", — заявил губернатор.
 
Тюменская областьЭкономикаТюменская областьАлександр Моор
 
 
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