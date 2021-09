https://ria.ru/20210916/finalist-1750393802.html

Ruptly и документальный фильм RT вышли в финал премии The AIBs

Ruptly и документальный фильм RT вышли в финал премии The AIBs - РИА Новости, 16.09.2021

Ruptly и документальный фильм RT вышли в финал премии The AIBs

16.09.2021

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Мультимедийное агентство Ruptly, входящее в телесеть RT, и документальный фильм телеканала RTД о службе женщин в полиции Афганистана стали финалистами престижной премии The AIBs, учрежденной Ассоциацией международного вещания (AIB), сообщается на сайте RT.Видеоагентство Ruptly претендует на победу в категории "Новостное агентство года" (News Agency of the Year). Среди соперников Ruptly в этой номинации агентства AFP и EFE.Ранее в этом году видеоагентство получило премию Shorty Awards в категории "Освещение события в прямом эфире". Его отметили за прямые трансляции из Бейрута, сделанные в августе прошлого года. Кроме того, награду за первое место получил соцмедиапроект Redfish в номинации "Лучшее использование видео в Instagram".Фильм документального телеканала RTД "Полицейские в хиджабах" (Lady Cops in Afghanistan) номинирован в категории "Документальный фильм на международную тематику" (International Affairs Documentary). Конкурентами RT в этой номинации стали BBC News Arabic Documentaries, а также работы, выполненные для телеканалов Al Jazeera English, ITV, Channel 4 и Channel 5.Ежегодная премия International Media Excellence Awards (The AIBs) проводится в 17-й раз. Ассоциация международного вещания была создана в 1993 году. Церемония награждения состоится в ноябре.

