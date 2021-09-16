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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210916/facebook-1750424317.html
Facebook заблокировал группы немецких ковид-диссидентов
Facebook заблокировал группы немецких ковид-диссидентов - РИА Новости, 16.09.2021
Facebook заблокировал группы немецких ковид-диссидентов
Соцсеть Facebook заблокировала сеть аккаунтов, связанных с немецким ковид-диссидентским движением Querdenken, платформа усилила мониторинг дезинформации с... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T22:36
2021-09-16T22:36
в мире
технологии
германия
facebook
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Соцсеть Facebook заблокировала сеть аккаунтов, связанных с немецким ковид-диссидентским движением Querdenken, платформа усилила мониторинг дезинформации с реальных аккаунтов, сообщила компания в четверг."Мы удалили аккаунты, страницы и группы на Facebook и Instagram, вовлеченные в координируемые усилия по многократному нарушению наших правил в том числе распространении опасной дезинформации, касающейся здоровья, высказываний на почве ненависти и призывы к насилию. Мы также заблокировали их сервера от доступа на наши платформы. Этой сетью руководят лица, связанные с немецким движением Querdenken, которое связано с насилием и причинением скоординированного социального беспорядка в реальной жизни", - говорится в заявлении компании.В соцсети сообщают, что если ранее компания концентрировала свои усилия на выявлении случаев "скрытого влияния" с целью манипуляции пользователями с помощью подставных аккаунтов, то теперь она также занимается мониторингом и блокировкой аккаунтов или информации от реальных пользователей, которые вовлечены в распространение информации, приводящих к социальной напряженности.Первым примером этого стала блокировка ​​аккаунтов, связанных с участниками ковид-диссидентского движения в Германии.Движение Querdenken возникло в 2020 году на фоне локдаунов, которые вводили власти ФРГ для борьбы с распространением коронавируса. Участники движения организовывали многочисленные акции протеста, нередко с нарушением норм инфекционной безопасности. Некоторые участники движения отрицают опасность коронавируса и не принимают ограничительные меры, считая их нарушением их прав. В апреле 2021 года стало известно, что Федеральное ведомство по защите конституции Германии взяло под наблюдение движение Querdenken, тем не менее, его участники регулярно проводят различные акции.
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в мире, технологии, германия, facebook, коронавирус covid-19
22:36 16.09.2021
 
Facebook заблокировал группы немецких ковид-диссидентов

Facebook заблокировал связанные с немецким ковид-диссидентским движением Querdenken группы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Соцсеть Facebook заблокировала сеть аккаунтов, связанных с немецким ковид-диссидентским движением Querdenken, платформа усилила мониторинг дезинформации с реальных аккаунтов, сообщила компания в четверг.
"Мы удалили аккаунты, страницы и группы на Facebook и Instagram, вовлеченные в координируемые усилия по многократному нарушению наших правил в том числе распространении опасной дезинформации, касающейся здоровья, высказываний на почве ненависти и призывы к насилию. Мы также заблокировали их сервера от доступа на наши платформы. Этой сетью руководят лица, связанные с немецким движением Querdenken, которое связано с насилием и причинением скоординированного социального беспорядка в реальной жизни", - говорится в заявлении компании.
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В соцсети сообщают, что если ранее компания концентрировала свои усилия на выявлении случаев "скрытого влияния" с целью манипуляции пользователями с помощью подставных аккаунтов, то теперь она также занимается мониторингом и блокировкой аккаунтов или информации от реальных пользователей, которые вовлечены в распространение информации, приводящих к социальной напряженности.
Первым примером этого стала блокировка ​​аккаунтов, связанных с участниками ковид-диссидентского движения в Германии.
Движение Querdenken возникло в 2020 году на фоне локдаунов, которые вводили власти ФРГ для борьбы с распространением коронавируса. Участники движения организовывали многочисленные акции протеста, нередко с нарушением норм инфекционной безопасности. Некоторые участники движения отрицают опасность коронавируса и не принимают ограничительные меры, считая их нарушением их прав. В апреле 2021 года стало известно, что Федеральное ведомство по защите конституции Германии взяло под наблюдение движение Querdenken, тем не менее, его участники регулярно проводят различные акции.
 
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