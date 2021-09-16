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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/evroparlament-1750323774.html
В Госдуме назвали доклад Европарламента о выборах в России безответственным
В Госдуме назвали доклад Европарламента о выборах в России безответственным - РИА Новости, 16.09.2021
В Госдуме назвали доклад Европарламента о выборах в России безответственным
Резолюция Европарламента, содержащая требование ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов выборов, является безответственным... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T13:33
2021-09-16T16:22
выборы в государственную думу
политика
елена панина
госдума рф
андрюс кубилюс
европарламент
россия
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Резолюция Европарламента, содержащая требование ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов выборов, является безответственным решением, основанным на "демагогии и антироссийской пропаганде", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов"."Возможно, такие действия депутатов Европарламента связаны с тем, что его решения носят рекомендательный характер и эти депутаты, по сути дела, ни за что не отвечают. Однако все это – не повод для принятия безответственных решений, основанных на демагогии и антироссийской пропаганде. Такие демарши дискредитируют не будущую российскую Думу, а сам Европарламент", - заявила Панина.Кроме того, по мнению депутата, сам факт принятия подобной резолюции накануне старта голосования в России следует расценивать как проявление иностранного вмешательства в ход избирательного процесса."Мы видим, что российские выборы заранее пытаются дискредитировать, заранее пытаются поставить под сомнение их результаты, пытаются повлиять на мнение избирателей. На Западе такие вещи пафосно называют "атакой на демократию", и в случае с резолюцией Европарламента, мы имеем дело именно с таким прецедентом", - подчеркнула Панина.Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210915/sanktsii-1750187058.html
https://ria.ru/20210830/vybory-1747820541.html
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политика, елена панина, госдума рф, андрюс кубилюс, европарламент, россия
13:33 16.09.2021 (обновлено: 16:22 16.09.2021)
 
В Госдуме назвали доклад Европарламента о выборах в России безответственным

Панина: требование ЕП готовиться к непризнанию выборов в России безответственно

© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Резолюция Европарламента, содержащая требование ужесточить политику в отношении России и готовиться к непризнанию итогов выборов, является безответственным решением, основанным на "демагогии и антироссийской пропаганде", заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
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"Возможно, такие действия депутатов Европарламента связаны с тем, что его решения носят рекомендательный характер и эти депутаты, по сути дела, ни за что не отвечают. Однако все это – не повод для принятия безответственных решений, основанных на демагогии и антироссийской пропаганде. Такие демарши дискредитируют не будущую российскую Думу, а сам Европарламент", - заявила Панина.
Кроме того, по мнению депутата, сам факт принятия подобной резолюции накануне старта голосования в России следует расценивать как проявление иностранного вмешательства в ход избирательного процесса.
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"Мы видим, что российские выборы заранее пытаются дискредитировать, заранее пытаются поставить под сомнение их результаты, пытаются повлиять на мнение избирателей. На Западе такие вещи пафосно называют "атакой на демократию", и в случае с резолюцией Европарламента, мы имеем дело именно с таким прецедентом", - подчеркнула Панина.
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЕлена ПанинаГосдума РФАндрюс КубилюсЕвропарламентРоссия
 
 
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