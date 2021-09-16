https://ria.ru/20210916/evroparlament-1750279190.html

Европарламент призвал противостоять России и Китаю

Европарламент призвал противостоять России и Китаю - РИА Новости, 16.09.2021

Европарламент призвал противостоять России и Китаю

ЕС в союзе с США и другими партнерами необходимо совместно противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T10:41

2021-09-16T10:41

2021-09-16T10:54

в мире

сша

китай

европарламент

россия

киев

евросоюз

андрюс кубилюс

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СТРАСБУРГ, 16 сен – РИА Новости. ЕС в союзе с США и другими партнерами необходимо совместно противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире, говорится в заявлении Европейского парламента по итогам принятия доклада по отношениям РФ-ЕС, рекомендующего ужесточить европейскую политику в отношении Москвы."По мнению Европарламента, ЕС должен установить союз с США и другими партнерами, разделяющими те же ценности, чтобы противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире и по дестабилизации европейского политического порядка. ЕС должен предусмотреть санкции, меры против незаконных финансовых потоков, а также и поддержку правозащитников", - указывается в заявлении.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Доклад поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались – 72.В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. В ведомстве подчеркивают, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.Запад также не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.

https://ria.ru/20210916/doklad-1750273090.html

https://ria.ru/20210915/lavrov-1750128508.html

сша

китай

россия

киев

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в мире, сша, китай, европарламент, россия, киев, евросоюз, андрюс кубилюс