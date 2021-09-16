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Европарламент призвал противостоять России и Китаю
Европарламент призвал противостоять России и Китаю - РИА Новости, 16.09.2021
Европарламент призвал противостоять России и Китаю
ЕС в союзе с США и другими партнерами необходимо совместно противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире, говорится в заявлении... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T10:41
2021-09-16T10:54
в мире
сша
китай
европарламент
россия
киев
евросоюз
андрюс кубилюс
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СТРАСБУРГ, 16 сен – РИА Новости. ЕС в союзе с США и другими партнерами необходимо совместно противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире, говорится в заявлении Европейского парламента по итогам принятия доклада по отношениям РФ-ЕС, рекомендующего ужесточить европейскую политику в отношении Москвы."По мнению Европарламента, ЕС должен установить союз с США и другими партнерами, разделяющими те же ценности, чтобы противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире и по дестабилизации европейского политического порядка. ЕС должен предусмотреть санкции, меры против незаконных финансовых потоков, а также и поддержку правозащитников", - указывается в заявлении.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Доклад поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались – 72.В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. В ведомстве подчеркивают, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.Запад также не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.
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в мире, сша, китай, европарламент, россия, киев, евросоюз, андрюс кубилюс
10:41 16.09.2021 (обновлено: 10:54 16.09.2021)
 
Европарламент призвал противостоять России и Китаю

Европарламент : ЕС и США должны противостоять России и Китаю, ослабляющим демократию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге
Девушка на фоне флага ЕС в здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СТРАСБУРГ, 16 сен – РИА Новости. ЕС в союзе с США и другими партнерами необходимо совместно противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире, говорится в заявлении Европейского парламента по итогам принятия доклада по отношениям РФ-ЕС, рекомендующего ужесточить европейскую политику в отношении Москвы.
"По мнению Европарламента, ЕС должен установить союз с США и другими партнерами, разделяющими те же ценности, чтобы противостоять усилиям России и Китая по ослаблению демократии в мире и по дестабилизации европейского политического порядка. ЕС должен предусмотреть санкции, меры против незаконных финансовых потоков, а также и поддержку правозащитников", - указывается в заявлении.
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 10:07
ЕП утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику в отношении России
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. Доклад поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались – 72.
В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Запад обвинял Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, вопрос Крыма закрыт окончательно, а разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
В МИД РФ ранее заявили, что линия ЕС на сдерживание России усиливается, продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ. В ведомстве подчеркивают, что "игры в одни ворота" не будет и на любые провокации, недружественные шаги последует реакция. При этом у Москвы сохраняется заинтересованность в сотрудничестве с Западом, но на справедливой основе.
Запад также не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергала, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 11:28
Лавров рассказал, с какими европейскими странами готова общаться Россия
 
В миреСШАКитайЕвропарламентРоссияКиевЕвросоюзАндрюс Кубилюс
 
 
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