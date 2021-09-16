https://ria.ru/20210916/elton-1750335444.html

Элтон Джон перенес тур по Европе и Британии из-за боли в бедре

Элтон Джон перенес тур по Европе и Британии из-за боли в бедре - РИА Новости, 16.09.2021

Элтон Джон перенес тур по Европе и Британии из-за боли в бедре

Британский певец Элтон Джон перенес даты тура по странам Европы и Великобритании на 2023 год, чтобы пройти операцию из-за боли в бедре. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:53

2021-09-16T14:53

2021-09-16T14:53

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ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Британский певец Элтон Джон перенес даты тура по странам Европы и Великобритании на 2023 год, чтобы пройти операцию из-за боли в бедре. Об этом он сообщил в своем Twitter. Врачи рекомендовали певцу пройти операцию, чтобы предотвратить возможность осложнений. При этом Элтон отметил, что выступит 25 сентября на благотворительном мероприятии Global Citizen, и подчеркнул, что это совсем не то, что проводить три часа на выступлении в рамках тура."После этого я буду проходить операцию, чтобы убедиться, что тур может возобновиться в январе 2022 года в Новом Орлеане", – подчеркнул музыкант, призвав фанатов дождаться шоу.У музыканта были запланированы выступления в Милане, Ливерпуле и Париже.Ранее он высказал свое мнение о южнокорейской группе BTS.

https://ria.ru/20210915/vetlitskaya-1750211252.html

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элтон джон, здоровье, знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес, музыка