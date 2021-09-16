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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210916/elton-1750335444.html
Элтон Джон перенес тур по Европе и Британии из-за боли в бедре
Элтон Джон перенес тур по Европе и Британии из-за боли в бедре - РИА Новости, 16.09.2021
Элтон Джон перенес тур по Европе и Британии из-за боли в бедре
Британский певец Элтон Джон перенес даты тура по странам Европы и Великобритании на 2023 год, чтобы пройти операцию из-за боли в бедре. Об этом он сообщил в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T14:53
2021-09-16T14:53
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ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Британский певец Элтон Джон перенес даты тура по странам Европы и Великобритании на 2023 год, чтобы пройти операцию из-за боли в бедре. Об этом он сообщил в своем Twitter. Врачи рекомендовали певцу пройти операцию, чтобы предотвратить возможность осложнений. При этом Элтон отметил, что выступит 25 сентября на благотворительном мероприятии Global Citizen, и подчеркнул, что это совсем не то, что проводить три часа на выступлении в рамках тура."После этого я буду проходить операцию, чтобы убедиться, что тур может возобновиться в январе 2022 года в Новом Орлеане", – подчеркнул музыкант, призвав фанатов дождаться шоу.У музыканта были запланированы выступления в Милане, Ливерпуле и Париже.Ранее он высказал свое мнение о южнокорейской группе BTS.
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элтон джон, здоровье, знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес, музыка
14:53 16.09.2021
 
Элтон Джон перенес тур по Европе и Британии из-за боли в бедре

Элтон Джон перенес на два года тур по Европе и Британии из-за боли в бедре

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБританский певец Элтон Джон выступает
Британский певец Элтон Джон выступает - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ЛОНДОН, 16 сен - РИА Новости. Британский певец Элтон Джон перенес даты тура по странам Европы и Великобритании на 2023 год, чтобы пройти операцию из-за боли в бедре. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"С большой печалью и тяжестью на сердце вынужден перенести даты моего тура Farewell Yellow Brick Road в Европе и Соединенном Королевстве на 2023 год. В конце моего летнего отдыха я неловко упал на твердой поверхности и с тех пор страдал от значительной боли и дискомфорта в бедре. Несмотря на интенсивные занятия физиотерапией и лечение специалистов, боль продолжила усиливаться", – говорится в заявлении музыканта.

Врачи рекомендовали певцу пройти операцию, чтобы предотвратить возможность осложнений. При этом Элтон отметил, что выступит 25 сентября на благотворительном мероприятии Global Citizen, и подчеркнул, что это совсем не то, что проводить три часа на выступлении в рамках тура.
"После этого я буду проходить операцию, чтобы убедиться, что тур может возобновиться в январе 2022 года в Новом Орлеане", – подчеркнул музыкант, призвав фанатов дождаться шоу.
У музыканта были запланированы выступления в Милане, Ливерпуле и Париже.
Ранее он высказал свое мнение о южнокорейской группе BTS.
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