https://ria.ru/20210830/bts-1747862788.html

Элтон Джон высказал свое мнение о группе BTS

Элтон Джон высказал свое мнение о группе BTS - РИА Новости, 30.08.2021

Элтон Джон высказал свое мнение о группе BTS

Британский певец и композитор Элтон Джон рассказал, что думает о южнокорейской группе BTS, сообщает Metro со ссылкой на радио-шоу The Official Big Top 40. РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:19

2021-08-30T18:19

2021-08-30T18:19

культура

элтон джон

новости культуры

bts

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Британский певец и композитор Элтон Джон рассказал, что думает о южнокорейской группе BTS, сообщает Metro со ссылкой на радио-шоу The Official Big Top 40. По словам одного из самых успешных музыкантов Великобритании и мира, ему было "очень лестно", когда участники бойз-бенда упомянули его в своей песне "Permission To Dance", выпущенной в июле этого года. Британец добавил, что очень любит новую, молодую музыку. Она вдохновляет его. Сэр Элтон также упомянул пост, который сделал в начале августа в соцсетях, чтобы поблагодарить участников K-pop группы за песню. К публикации музыкант прикрепил клип, в котором поет "Permission to Dance".

https://ria.ru/20210723/bts-1742348242.html

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элтон джон, новости культуры, bts, великобритания, музыка