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Элтон Джон высказал свое мнение о группе BTS
Элтон Джон высказал свое мнение о группе BTS - РИА Новости, 30.08.2021
Элтон Джон высказал свое мнение о группе BTS
Британский певец и композитор Элтон Джон рассказал, что думает о южнокорейской группе BTS, сообщает Metro со ссылкой на радио-шоу The Official Big Top 40. РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T18:19
2021-08-30T18:19
2021-08-30T18:19
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Британский певец и композитор Элтон Джон рассказал, что думает о южнокорейской группе BTS, сообщает Metro со ссылкой на радио-шоу The Official Big Top 40. По словам одного из самых успешных музыкантов Великобритании и мира, ему было "очень лестно", когда участники бойз-бенда упомянули его в своей песне "Permission To Dance", выпущенной в июле этого года. Британец добавил, что очень любит новую, молодую музыку. Она вдохновляет его. Сэр Элтон также упомянул пост, который сделал в начале августа в соцсетях, чтобы поблагодарить участников K-pop группы за песню. К публикации музыкант прикрепил клип, в котором поет "Permission to Dance".
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элтон джон, новости культуры, bts, великобритания, музыка
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Британский певец и композитор Элтон Джон рассказал, что думает о южнокорейской группе BTS, сообщает
Metro со ссылкой на радио-шоу The Official Big Top 40.
По словам одного из самых успешных музыкантов Великобритании и мира, ему было "очень лестно", когда участники бойз-бенда упомянули его в своей песне "Permission To Dance", выпущенной в июле этого года.
"Было так круто, что кто-то вроде BTS спел обо мне", — отметил Элтон Джон.
Британец добавил, что очень любит новую, молодую музыку. Она вдохновляет его.
"Я люблю и старую музыку. Но когда ты слышишь современные мелодии в исполнении, например, Холли Хамберстон или The Kid Laroi или кого-то еще в этом роде, то думаешь: "Боже, как бы я хотел сделать что-то подобное, когда был таким же молодым", — прокомментировал Джон.
Сэр Элтон также упомянул пост, который сделал в начале августа в соцсетях, чтобы поблагодарить участников K-pop группы за песню.
К публикации музыкант прикрепил клип, в котором поет "Permission to Dance".