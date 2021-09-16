https://ria.ru/20210916/eksport-1750304980.html
В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500
В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500 - РИА Новости, 16.09.2021
В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500
Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:20
2021-09-16T12:20
2021-09-16T12:20
безопасность
индия
концерн пво "алмаз-антей"
юрий борисов (вице-премьер)
зрс с-500
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741976156_3:0:2524:1418_1920x0_80_0_0_82fbf07d2dd49be724ef8889250e7b43.jpg
ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими комплексами российской армии, заявил журналистам в четверг вице-премьер Юрий Борисов.После старта серийных поставок С-500 российской армии потребуется разрешение президента России на поставки систем за рубеж при наличии соответствующих заявок."Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - сказал Борисов.При этом он отметил, что поставляемые на экспорт С-500 будут отличаться от тех, которые ставятся на вооружение российской армии: "Как правило, характеристики поставляемой на экспорт вооружения не должны превосходить российские".Борисов напомнил, что Россию и Индию скрепляет многолетнее сотрудничество в области продажи и совместной разработки вооружений."Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. И мы Индии продаём порой то, что не продаём другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций", - сказал он.Вице-премьер напомнил, что Россия организовала в Индии лицензионное производство танков Т-90, самолётов Су-30МКИ, налажено совместное производство ракет "БраМос", ведутся переговоры о производстве вертолетов Ка-226Т."Мы, помимо простой продажи вооружения, делимся и технологиями с Индией", - сказал Борисов.Ранее Индия приобрела у России системы С-400. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 - около 600 километров. Система, как предполагается, способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, в том числе боевых блоков гиперзвуковых ракет.По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html
https://ria.ru/20210525/kompleks-1733835565.html
https://ria.ru/20200720/1574384417.html
https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1741976156_336:0:2227:1418_1920x0_80_0_0_8fb602e1ffcfda1877d5a80c9dfbea68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, индия, концерн пво "алмаз-антей", юрий борисов (вице-премьер), зрс с-500, россия
В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500
Борисов: речь об экспорте С-500 будет идти только после насыщения ими российской армии
ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Индия
может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500
, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими комплексами российской армии, заявил журналистам в четверг вице-премьер Юрий Борисов
.
"Потенциально, да… Но в практических планах пока нет договорённостей. И это общая практика - пока мы не насытим родные Вооруженные силы, мы не продаем за границу", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на Тюменском нефтегазовом форуме.
После старта серийных поставок С-500 российской армии потребуется разрешение президента России
на поставки систем за рубеж при наличии соответствующих заявок.
"Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - сказал Борисов
.
При этом он отметил, что поставляемые на экспорт С-500 будут отличаться от тех, которые ставятся на вооружение российской армии: "Как правило, характеристики поставляемой на экспорт вооружения не должны превосходить российские".
Борисов напомнил, что Россию и Индию скрепляет многолетнее сотрудничество в области продажи и совместной разработки вооружений.
"Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. И мы Индии продаём порой то, что не продаём другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций", - сказал он.
Вице-премьер напомнил, что Россия организовала в Индии лицензионное производство танков Т-90
, самолётов Су-30МКИ
, налажено совместное производство ракет "БраМос
", ведутся переговоры о производстве вертолетов Ка-226Т
.
"Мы, помимо простой продажи вооружения, делимся и технологиями с Индией", - сказал Борисов.
Ранее Индия приобрела у России системы С-400
. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
Радиус поражения С-500 - около 600 километров. Система, как предполагается, способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, в том числе боевых блоков гиперзвуковых ракет.
По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.