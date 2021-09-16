https://ria.ru/20210916/eksport-1750304980.html

В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500

В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500 - РИА Новости, 16.09.2021

В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500

Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:20

2021-09-16T12:20

2021-09-16T12:20

безопасность

индия

концерн пво "алмаз-антей"

юрий борисов (вице-премьер)

зрс с-500

россия

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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими комплексами российской армии, заявил журналистам в четверг вице-премьер Юрий Борисов.После старта серийных поставок С-500 российской армии потребуется разрешение президента России на поставки систем за рубеж при наличии соответствующих заявок."Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - сказал Борисов.При этом он отметил, что поставляемые на экспорт С-500 будут отличаться от тех, которые ставятся на вооружение российской армии: "Как правило, характеристики поставляемой на экспорт вооружения не должны превосходить российские".Борисов напомнил, что Россию и Индию скрепляет многолетнее сотрудничество в области продажи и совместной разработки вооружений."Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. И мы Индии продаём порой то, что не продаём другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций", - сказал он.Вице-премьер напомнил, что Россия организовала в Индии лицензионное производство танков Т-90, самолётов Су-30МКИ, налажено совместное производство ракет "БраМос", ведутся переговоры о производстве вертолетов Ка-226Т."Мы, помимо простой продажи вооружения, делимся и технологиями с Индией", - сказал Борисов.Ранее Индия приобрела у России системы С-400. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 - около 600 километров. Система, как предполагается, способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, в том числе боевых блоков гиперзвуковых ракет.По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html

https://ria.ru/20210525/kompleks-1733835565.html

https://ria.ru/20200720/1574384417.html

https://ria.ru/20210804/rakety-1744285262.html

индия

россия

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безопасность, индия, концерн пво "алмаз-антей", юрий борисов (вице-премьер), зрс с-500, россия