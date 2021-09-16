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В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500
В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500 - РИА Новости, 16.09.2021
В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500
Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:20
2021-09-16T12:20
безопасность
индия
концерн пво "алмаз-антей"
юрий борисов (вице-премьер)
зрс с-500
россия
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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими комплексами российской армии, заявил журналистам в четверг вице-премьер Юрий Борисов.После старта серийных поставок С-500 российской армии потребуется разрешение президента России на поставки систем за рубеж при наличии соответствующих заявок."Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - сказал Борисов.При этом он отметил, что поставляемые на экспорт С-500 будут отличаться от тех, которые ставятся на вооружение российской армии: "Как правило, характеристики поставляемой на экспорт вооружения не должны превосходить российские".Борисов напомнил, что Россию и Индию скрепляет многолетнее сотрудничество в области продажи и совместной разработки вооружений."Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. И мы Индии продаём порой то, что не продаём другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций", - сказал он.Вице-премьер напомнил, что Россия организовала в Индии лицензионное производство танков Т-90, самолётов Су-30МКИ, налажено совместное производство ракет "БраМос", ведутся переговоры о производстве вертолетов Ка-226Т."Мы, помимо простой продажи вооружения, делимся и технологиями с Индией", - сказал Борисов.Ранее Индия приобрела у России системы С-400. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.Радиус поражения С-500 - около 600 километров. Система, как предполагается, способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, в том числе боевых блоков гиперзвуковых ракет.По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
https://ria.ru/20201202/pvo-1587359147.html
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безопасность, индия, концерн пво "алмаз-антей", юрий борисов (вице-премьер), зрс с-500, россия
12:20 16.09.2021
 
В правительстве рассказали о перспективах экспорта комплекса С-500

Борисов: речь об экспорте С-500 будет идти только после насыщения ими российской армии

© РИА НовостиЗенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне "Капустин Яр"
Зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр
© РИА Новости
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ТЮМЕНЬ, 16 сен – РИА Новости. Индия может стать первым покупателем новейшей российской зенитной ракетной системы С-500, но речь о поставках будет идти только после насыщения этими комплексами российской армии, заявил журналистам в четверг вице-премьер Юрий Борисов.

"Потенциально, да… Но в практических планах пока нет договорённостей. И это общая практика - пока мы не насытим родные Вооруженные силы, мы не продаем за границу", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос на Тюменском нефтегазовом форуме.

После старта серийных поставок С-500 российской армии потребуется разрешение президента России на поставки систем за рубеж при наличии соответствующих заявок.
"Но это перспектива, я думаю, не ближайших лет", - сказал Борисов.
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При этом он отметил, что поставляемые на экспорт С-500 будут отличаться от тех, которые ставятся на вооружение российской армии: "Как правило, характеристики поставляемой на экспорт вооружения не должны превосходить российские".
Борисов напомнил, что Россию и Индию скрепляет многолетнее сотрудничество в области продажи и совместной разработки вооружений.
"Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. И мы Индии продаём порой то, что не продаём другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций", - сказал он.
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Вице-премьер напомнил, что Россия организовала в Индии лицензионное производство танков Т-90, самолётов Су-30МКИ, налажено совместное производство ракет "БраМос", ведутся переговоры о производстве вертолетов Ка-226Т.
"Мы, помимо простой продажи вооружения, делимся и технологиями с Индией", - сказал Борисов.
Ранее Индия приобрела у России системы С-400. С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.
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Радиус поражения С-500 - около 600 километров. Система, как предполагается, способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, в том числе боевых блоков гиперзвуковых ракет.
По своим характеристикам С-500 должна значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
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БезопасностьИндияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Юрий Борисов (вице-премьер)ЗРС С-500Россия
 
 
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