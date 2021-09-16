https://ria.ru/20210916/ekologiya-1750322572.html

Иванов заявил, что молодежь острее реагирует на проблемы в экологии

Иванов заявил, что молодежь острее реагирует на проблемы в экологии - РИА Новости, 16.09.2021

Иванов заявил, что молодежь острее реагирует на проблемы в экологии

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что рад тому, что молодежь реагирует на... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T13:29

2021-09-16T13:29

2021-09-16T13:29

общество

санкт-петербург

москва

сергей иванов (политик)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что рад тому, что молодежь реагирует на проблемы в сфере экологии более внимательно и остро."Меня радует, что молодежь к экологическим проблемам относится более внимательно и серьезно, чем старшее поколение. Они острее реагируют на все безобразия, которые есть в этой сфере. И хорошо, что так реагируют. Молодежь охотно занимается экологическим волонтерством. И в будущем, я это чувствую, экологическая тема будет все выше и выше в топе общественного внимания", - сказал он журналистам после посещения кампуса Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета "Михайловская дача".Иванов отметил, что в России нужны специалисты по проблемам экологии."Нам нужны специалисты в сфере экологии, и не только по мусору, но и по воздуху, и по воде, и по сохранению биоразноообразия... На сегодняшний день в России практически нет квалифицированных менеджеров, которые могут работать в региональных (мусорных) операторах и грамотно организовывать раздельный сбор мусора. Хотя здесь большая роль населения... Дальше строительство и современное управление заводами по переработке мусора... Я надеюсь, что первые управленцы, в том числе для Санкт-Петербурга, где проблема мусора стоит достаточно остро, как и в Москве, будут здесь выпускаться, и улучшат экологическую ситуацию", - отметил Иванов.

https://ria.ru/20210902/turizm-1748293505.html

https://ria.ru/20210902/ivanov-1748292365.html

санкт-петербург

москва

россия

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общество, санкт-петербург, москва, сергей иванов (политик), россия