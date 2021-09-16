https://ria.ru/20210916/effektivnost-1750411981.html
Ученые доказали высокую эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
Ученые доказали высокую эффективность "Спутника V" против дельта-штамма - РИА Новости, 17.09.2021
Ученые доказали высокую эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
Российская вакцина "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-16T20:13
2021-09-16T20:13
2021-09-17T01:11
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы.Ученые проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V"."Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", — сказано в материале.Аргентина проводит серию исследований по применению вакцин. Ранее ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител после вакцинации "Спутником V" со временем только увеличивается.Дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо дельты, туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).Как подчеркивал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20210910/vaktsiny-1749565555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, кордова, astrazeneca , коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
20:13 16.09.2021 (обновлено: 01:11 17.09.2021)
Ученые доказали высокую эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
"Спутник V" оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен — РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса
, нежели препараты AstraZeneca
и Sinopharm, пишет газета La Nacion
со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы
.
Ученые проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".
"Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", — сказано в материале.
Аргентина проводит серию исследований по применению вакцин. Ранее ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител после вакцинации "Спутником V" со временем только увеличивается.
Дельта-штамм коронавируса вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо дельты, туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).
Как подчеркивал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.