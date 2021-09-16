https://ria.ru/20210916/ebola-1750331481.html

Ученые объяснили причину новой вспышки лихорадки Эбола

Ученые объяснили причину новой вспышки лихорадки Эбола - РИА Новости, 16.09.2021

Ученые объяснили причину новой вспышки лихорадки Эбола

Геномное сравнение вируса Эбола, вызвавшего новую вспышку заболевания в этом году, позволяет предположить, что это та же самая инфекция, которая стала причиной... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T14:16

2021-09-16T14:16

2021-09-16T15:27

наука

здоровье

биология

вирус эбола

западная африка

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Геномное сравнение вируса Эбола, вызвавшего новую вспышку заболевания в этом году, позволяет предположить, что это та же самая инфекция, которая стала причиной эпидемии в Западной Африке в 2014-2015 годах. К такому выводу пришла большая группа международных экспертов, которые считают, что в течение длительного времени патоген оставался латентным в организме переболевших, а затем снова активизировался. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Случаи инфицирования вирусом Эбола отмечаются в Западной Африке с 1976 года, но самая мощная вспышка, признанная эпидемией, разразилась в феврале 2014 года и продолжалась до декабря 2015-го. Затем на три года наступило затишье, а в мае 2018 года медики начали фиксировать новые случаи. Пик еще одной вспышки пришелся на период с февраля по июнь 2021 года. За это время в Демократической Республике Конго и Гвинее заболели более трех тысяч человек, а смертность превысила 65 процентов.Чтобы определить источник вируса, вызвавшего новую эпидемию, группа международных экспертов под руководством доктора Альфа Кабинет Кейта (Alpha Kabinet Keita) из Центра инфекционных исследований Университета Конакри в Гвинее секвенировали 14 геномов вируса, полученных от недавно подтвержденных случаев. Ученые обнаружили, что они генетически похожи на геномы вируса Эбола предыдущей вспышки.Авторы отметили, что в этих геномах гораздо меньше мутаций, чем можно было бы ожидать, если бы вирус продолжал реплицироваться и передаваться от человека к человеку в течение последних шести лет. Дополнительным подтверждением служит наличие в нем характерных мутаций вируса 2013 года, таких как, например, модификация гликопротеина, который экспрессируется на поверхности вируса и обеспечивает ему проникновение в клетки.Полученные результаты позволяют предполагать, что это тот же самый вирус, который появился повторно после длительного латентного периода пребывания в организме человека, инфицированного во время предыдущей эпидемии. Ученые подчеркнули, что нет никаких данных в пользу альтернативной гипотезы о том, что новая вспышка возникла из-за того, что вирус снова перешел от животных к людям.Ранее уже было известно, что вирус Эбола может реактивироваться в организме людей, которые перенесли инфекцию и в настоящее время не имеют симптомов, но то, что это может произойти по прошествии пяти или шести лет, исследователи даже не предполагали.Авторы считают, что результаты их работы имеют серьезные последствия для общественного здравоохранения, так как указывают на необходимость в долгосрочном наблюдении за людьми, выжившими после лихорадки Эбола, для обнаружения присутствия вируса в жидкостях их организма или вакцинации для усиления реакции антител у этих людей.

https://ria.ru/20210103/pandemiya-1591863181.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/ebola-1598047887.html

https://ria.ru/20210619/ebola-1737691223.html

западная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, биология, вирус эбола, западная африка