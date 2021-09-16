12:48 16.09.2021 (обновлено: 13:58 16.09.2021)
Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS
Премьер Британии Джонсон: оборонное партнерство AUKUS не направлено против третьих сторон
ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости. Партнёрство AUKUS (Австралия-Великобритания-США) не направлено против каких-либо третьих сторон, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте.
"AUKUS не предназначен для того, чтобы быть враждебным какой-либо другой державе, он, скорее, отражает наши тесные отношения с США и Австралией", - сказал Джонсон.
Вчера, 13:26ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS
По его словам, новый альянс не противоречит работе с НАТО. "Это никоим образом не влияет на отношения с НАТО, которые являются абсолютно фундаментальными для нашей безопасности", - сказал Джонсон.
"Нет никаких перспектив нарушения договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Джонсон.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. При этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что Австралия собирается сама строить атомные подводные лодки, но не стремится к обладанию ядерным оружием.