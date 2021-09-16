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Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS
Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS - РИА Новости, 16.09.2021
Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS
Партнёрство AUKUS (Австралия-Великобритания-США) не направлено против каких-либо третьих сторон, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:48
2021-09-16T13:58
в мире
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aukus
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нато
борис джонсон
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ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости. Партнёрство AUKUS (Австралия-Великобритания-США) не направлено против каких-либо третьих сторон, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте."AUKUS не предназначен для того, чтобы быть враждебным какой-либо другой державе, он, скорее, отражает наши тесные отношения с США и Австралией", - сказал Джонсон.По его словам, новый альянс не противоречит работе с НАТО. "Это никоим образом не влияет на отношения с НАТО, которые являются абсолютно фундаментальными для нашей безопасности", - сказал Джонсон.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. При этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что Австралия собирается сама строить атомные подводные лодки, но не стремится к обладанию ядерным оружием.
https://ria.ru/20210916/aukus-1750320062.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, aukus, джо байден, нато, борис джонсон, скотт моррисон
12:48 16.09.2021 (обновлено: 13:58 16.09.2021)
 
Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS

Премьер Британии Джонсон: оборонное партнерство AUKUS не направлено против третьих сторон

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости. Партнёрство AUKUS (Австралия-Великобритания-США) не направлено против каких-либо третьих сторон, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте.
"AUKUS не предназначен для того, чтобы быть враждебным какой-либо другой державе, он, скорее, отражает наши тесные отношения с США и Австралией", - сказал Джонсон.
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 13:26
ЕС не проинформировали о создании альянса AUKUS
По его словам, новый альянс не противоречит работе с НАТО. "Это никоим образом не влияет на отношения с НАТО, которые являются абсолютно фундаментальными для нашей безопасности", - сказал Джонсон.
"Нет никаких перспектив нарушения договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал Джонсон.
В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.
В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. При этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что Австралия собирается сама строить атомные подводные лодки, но не стремится к обладанию ядерным оружием.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
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В Кремле прокомментировали альянс Австралии, США и Великобритании
 
В миреСШААвстралияВеликобританияAUKUSДжо БайденНАТОБорис ДжонсонСкотт Моррисон
 
 
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