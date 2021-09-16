https://ria.ru/20210916/dzhonson-1750311260.html

Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS

Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS - РИА Новости, 16.09.2021

Джонсон рассказал об оборонном партнерстве AUKUS

Партнёрство AUKUS (Австралия-Великобритания-США) не направлено против каких-либо третьих сторон, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:48

2021-09-16T12:48

2021-09-16T13:58

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борис джонсон

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ЛОНДОН, 16 сен – РИА Новости. Партнёрство AUKUS (Австралия-Великобритания-США) не направлено против каких-либо третьих сторон, заявил британский премьер Борис Джонсон, выступая в парламенте."AUKUS не предназначен для того, чтобы быть враждебным какой-либо другой державе, он, скорее, отражает наши тесные отношения с США и Австралией", - сказал Джонсон.По его словам, новый альянс не противоречит работе с НАТО. "Это никоим образом не влияет на отношения с НАТО, которые являются абсолютно фундаментальными для нашей безопасности", - сказал Джонсон.В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUKUS (Австралия-Великобритания-США) в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии.В своем совместном заявлении страны подчеркнули, что глубоко привержены сохранению лидерства в области нераспространения ядерного оружия. При этом премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что Австралия собирается сама строить атомные подводные лодки, но не стремится к обладанию ядерным оружием.

https://ria.ru/20210916/aukus-1750320062.html

https://ria.ru/20210916/alyans-1750296673.html

сша

австралия

великобритания

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в мире, сша, австралия, великобритания, aukus, джо байден, нато, борис джонсон, скотт моррисон