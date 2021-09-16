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Во Франции 28 детей пострадали в ДТП с автобусом
Во Франции 28 детей пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 16.09.2021
Во Франции 28 детей пострадали в ДТП с автобусом
Двадцать восемь детей пострадали в результате ДТП с автобусом в коммуне Шанже в западной части Франции, сообщает радиостанция France bleu. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:24
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ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Двадцать восемь детей пострадали в результате ДТП с автобусом в коммуне Шанже в западной части Франции, сообщает радиостанция France bleu.Автобус, направлявшийся в школу в коммуне Лаваль, сошел с дороги. В автобусе находились 48 школьников и водитель.По данным властей, 28 детей пострадали, двое из них – серьезно, но их жизнь вне опасности. Остальные, находившиеся в автобусе дети, в шоковом состоянии. Пострадавших доставили в больницу города Лаваль.На месте ЧП работают спасательные службы. Причины ДТП пока не установлены. Женщина, которая была за рулем автобуса, должна будет пройти токсикологический тест. Также будет проведен технический анализ транспортного средства, отмечает радиостанция.
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дтп, франция, в мире
12:24 16.09.2021 (обновлено: 12:57 16.09.2021)
 
Во Франции 28 детей пострадали в ДТП с автобусом

France bleu: в ДТП с автобусом на востоке Франции пострадали 28 детей

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Ирина Калашников
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Двадцать восемь детей пострадали в результате ДТП с автобусом в коммуне Шанже в западной части Франции, сообщает радиостанция France bleu.
Автобус, направлявшийся в школу в коммуне Лаваль, сошел с дороги. В автобусе находились 48 школьников и водитель.
По данным властей, 28 детей пострадали, двое из них – серьезно, но их жизнь вне опасности. Остальные, находившиеся в автобусе дети, в шоковом состоянии. Пострадавших доставили в больницу города Лаваль.
На месте ЧП работают спасательные службы. Причины ДТП пока не установлены. Женщина, которая была за рулем автобуса, должна будет пройти токсикологический тест. Также будет проведен технический анализ транспортного средства, отмечает радиостанция.
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