https://ria.ru/20210916/donbass-1750260804.html

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 16.09.2021

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики в четверг обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики, выпустив 18 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T08:38

2021-09-16T08:38

2021-09-16T08:38

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики, выпустив 18 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."С 6.42 до 6.50 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Еленовка и Веселое. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал он.Накануне в ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия: силовики применяли гранатомёты, стрелковое оружие, выпустили 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210915/dnr-1750231862.html

https://ria.ru/20210911/donbass-1749642078.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр