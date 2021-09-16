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В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 16.09.2021
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики в четверг обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики, выпустив 18 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T08:38
2021-09-16T08:38
в мире
украина
оон
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики, выпустив 18 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."С 6.42 до 6.50 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Еленовка и Веселое. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал он.Накануне в ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия: силовики применяли гранатомёты, стрелковое оружие, выпустили 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210915/dnr-1750231862.html
https://ria.ru/20210911/donbass-1749642078.html
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донецкая народная республика
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в мире, украина, оон, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:38 16.09.2021
 
В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны украинских силовиков

Украинские силовики выпустили по территории ДНР 18 мин, заявили в Донецке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики, выпустив 18 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"С 6.42 до 6.50 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённых пунктов Еленовка и Веселое. Выпущено 18 мин калибром 120 и 82 миллиметра", - сказал он.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 20:15
В ДНР обвинили Киев в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе
Накануне в ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия: силовики применяли гранатомёты, стрелковое оружие, выпустили 15 мин калибром 82 и 120 миллиметров.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последствия обстрелов на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 11:23
В ЛНР зафиксировали работу РЭБ силовиков у двух населенных пунктов
 
В миреУкраинаООНДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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