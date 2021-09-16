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МИД назвал доклад Европарламента об отношениях с Россией дезинформационным
МИД назвал доклад Европарламента об отношениях с Россией дезинформационным - РИА Новости, 16.09.2021
МИД назвал доклад Европарламента об отношениях с Россией дезинформационным
Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад Европарламента,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T16:28
2021-09-16T16:41
россия
в мире
москва
евросоюз
госдума рф
андрюс кубилюс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад Европарламента, который содержит призыв подготовиться к непризнанию итогов выборов в России.По ее словам, доклад Европарламента является дезинформационным по сути документом."Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твердый отпор", - подчеркнула Захарова.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, в мире, москва, евросоюз, госдума рф, андрюс кубилюс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, европарламент
16:28 16.09.2021 (обновлено: 16:41 16.09.2021)
 
МИД назвал доклад Европарламента об отношениях с Россией дезинформационным

Захарова: Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад Европарламента, который содержит призыв подготовиться к непризнанию итогов выборов в России.
"Все это понятно зачем делается, цель очевидна - нужно обострить и без того непростые отношения России и ЕС, так или иначе оказать влияние на те внутренние процессы, которые происходят в нашей стране... Очевидно, что делать какие-то выводы на этот счет (про выборы - ред.) в Европарламенте намерены на основе заключений тех организаций, которые просто либо самоустранились под надуманным предлогом от участия в мониторинге за выборами в Государственную думу, либо вовсе не имеют к этому процессу никакого отношения", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, доклад Европарламента является дезинформационным по сути документом.
"Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твердый отпор", - подчеркнула Захарова.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 11:48
В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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РоссияВ миреМоскваЕвросоюзГосдума РФАндрюс КубилюсМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЕвропарламент
 
 
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