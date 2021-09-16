https://ria.ru/20210916/doklad-1750363029.html

МИД назвал доклад Европарламента об отношениях с Россией дезинформационным

МИД назвал доклад Европарламента об отношениях с Россией дезинформационным - РИА Новости, 16.09.2021

МИД назвал доклад Европарламента об отношениях с Россией дезинформационным

Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад Европарламента,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T16:28

2021-09-16T16:28

2021-09-16T16:41

россия

в мире

москва

евросоюз

госдума рф

андрюс кубилюс

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад Европарламента, который содержит призыв подготовиться к непризнанию итогов выборов в России.По ее словам, доклад Европарламента является дезинформационным по сути документом."Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твердый отпор", - подчеркнула Захарова.Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210916/doklad-1750296159.html

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россия, в мире, москва, евросоюз, госдума рф, андрюс кубилюс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, европарламент