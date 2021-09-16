16:28 16.09.2021 (обновлено: 16:41 16.09.2021)
МИД назвал доклад Европарламента об отношениях с Россией дезинформационным
Захарова: Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва даст твердый отпор вмешательству в национальные процессы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад Европарламента, который содержит призыв подготовиться к непризнанию итогов выборов в России.
"Все это понятно зачем делается, цель очевидна - нужно обострить и без того непростые отношения России и ЕС, так или иначе оказать влияние на те внутренние процессы, которые происходят в нашей стране... Очевидно, что делать какие-то выводы на этот счет (про выборы - ред.) в Европарламенте намерены на основе заключений тех организаций, которые просто либо самоустранились под надуманным предлогом от участия в мониторинге за выборами в Государственную думу, либо вовсе не имеют к этому процессу никакого отношения", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, доклад Европарламента является дезинформационным по сути документом.
"Недопустимому вмешательству в национальные демократические процессы Российской Федерации, как и ранее, мы будем давать твердый отпор", - подчеркнула Захарова.
Европейский парламент на пленарной сессии в четверг утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Голосование на думских и иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.