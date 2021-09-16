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В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией
В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией - РИА Новости, 16.09.2021
В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией
Суть доклада Европарламента по России может вызывать только сожаление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:48
2021-09-16T13:02
россия
в мире
европа
дмитрий песков
евросоюз
андрюс кубилюс
европарламент
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Суть доклада Европарламента по России может вызывать только сожаление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Там не идет речи о необходимости налаживания диалога &lt;…&gt; решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам", — отметил он.Сегодня в Брюсселе утвердили разработанный бывшим премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом документ с призывом ужесточить политику ЕС в отношении Москвы. В нем предложено:Доклады носят рекомендательный характер, их положения не обязательны к исполнению.В Госдуме инициативу назвали "очередным примером бесполезных советов".
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россия, в мире, европа, дмитрий песков, евросоюз, андрюс кубилюс, европарламент
11:48 16.09.2021 (обновлено: 13:02 16.09.2021)
 
В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией

Песков: доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией вызывает сожаление

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Суть доклада Европарламента по России может вызывать только сожаление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Там не идет речи о необходимости налаживания диалога <…> решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам", — отметил он.
Сегодня в Брюсселе утвердили разработанный бывшим премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом документ с призывом ужесточить политику ЕС в отношении Москвы. В нем предложено:
  • расширить санкции;
  • задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза";
  • выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов;
  • подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Доклады носят рекомендательный характер, их положения не обязательны к исполнению.
В Госдуме инициативу назвали "очередным примером бесполезных советов".
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РоссияВ миреЕвропаДмитрий ПесковЕвросоюзАндрюс КубилюсЕвропарламент
 
 
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