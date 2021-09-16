https://ria.ru/20210916/doklad-1750296159.html

В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией

В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией - РИА Новости, 16.09.2021

В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией

Суть доклада Европарламента по России может вызывать только сожаление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:48

2021-09-16T11:48

2021-09-16T13:02

россия

в мире

европа

дмитрий песков

евросоюз

андрюс кубилюс

европарламент

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Суть доклада Европарламента по России может вызывать только сожаление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Там не идет речи о необходимости налаживания диалога <…> решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам", — отметил он.Сегодня в Брюсселе утвердили разработанный бывшим премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом документ с призывом ужесточить политику ЕС в отношении Москвы. В нем предложено:Доклады носят рекомендательный характер, их положения не обязательны к исполнению.В Госдуме инициативу назвали "очередным примером бесполезных советов".

https://ria.ru/20210915/lavrov-1750128508.html

россия

европа

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2021

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россия, в мире, европа, дмитрий песков, евросоюз, андрюс кубилюс, европарламент