11:48 16.09.2021 (обновлено: 13:02 16.09.2021)
В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией
Песков: доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией вызывает сожаление
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Суть доклада Европарламента по России может вызывать только сожаление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Там не идет речи о необходимости налаживания диалога <…> решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам", — отметил он.
Сегодня в Брюсселе утвердили разработанный бывшим премьером Литвы Андрюсом Кубилюсом документ с призывом ужесточить политику ЕС в отношении Москвы. В нем предложено:
- —расширить санкции;
- —задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" и противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза";
- —выработать стратегию максимального снижения зависимости от российских энергоресурсов и поставок металлов;
- —подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Доклады носят рекомендательный характер, их положения не обязательны к исполнению.
В Госдуме инициативу назвали "очередным примером бесполезных советов".
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