Глава мотоклуба "Ночные волки" получил паспорт ДНР
Глава мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов получил паспорт гражданина ДНР
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов по прозвищу "Хирург" в четверг получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы республики.
"Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР президенту Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдастанову (Хирургу). Глава государства поблагодарил основателя и бессменного лидера "Ночных волков" за поддержку республик Донбасса и поздравил с получением документа", - говорится в сообщении.
Пушилин отметил позицию Залдастанова в отношении к республике.
"Считаю абсолютно правильным, чтобы ты не просто считался другом Республики, а и имел паспорт Донецкой народной республики. С чем тебя и поздравляю", - сказал глава ДНР.
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Сам руководитель мотоклуба " Ночные волки" в свою очередь поблагодарил главу ДНР и отметил значимость события.
"Для меня стать гражданином Донецкой народной республики означает еще раз присягнуть России. Причем присягнуть самому сердцу России", - сказал Залдастанов.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
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