https://ria.ru/20210916/dnr-1750311530.html

Глава мотоклуба "Ночные волки" получил паспорт ДНР

Глава мотоклуба "Ночные волки" получил паспорт ДНР - РИА Новости, 16.09.2021

Глава мотоклуба "Ночные волки" получил паспорт ДНР

Глава мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов по прозвищу "Хирург" в четверг получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:49

2021-09-16T12:49

2021-09-16T12:49

в мире

ночные волки (байкерский клуб)

александр "хирург" залдастанов

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов по прозвищу "Хирург" в четверг получил паспорт гражданина самопровозглашенной Донецкой народной республики, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы республики."Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручил паспорт гражданина ДНР президенту Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александру Залдастанову (Хирургу). Глава государства поблагодарил основателя и бессменного лидера "Ночных волков" за поддержку республик Донбасса и поздравил с получением документа", - говорится в сообщении.Пушилин отметил позицию Залдастанова в отношении к республике.Сам руководитель мотоклуба " Ночные волки" в свою очередь поблагодарил главу ДНР и отметил значимость события."Для меня стать гражданином Донецкой народной республики означает еще раз присягнуть России. Причем присягнуть самому сердцу России", - сказал Залдастанов.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.

https://ria.ru/20210407/dnr-1727220827.html

https://ria.ru/20210714/bayk-shou-1741222347.html

https://ria.ru/20210805/pasporta-1744580632.html

донецкая народная республика

россия

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в мире, ночные волки (байкерский клуб), александр "хирург" залдастанов, денис пушилин, донецкая народная республика, россия