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Пострадавших в школе в Махачкале детей перевели из реанимации в терапию
Пострадавших в школе в Махачкале детей перевели из реанимации в терапию - РИА Новости, 16.09.2021
Пострадавших в школе в Махачкале детей перевели из реанимации в терапию
Троих детей, которые попали в реанимацию после ЧП в школе Махачкалы, переводят в отделение терапии, их состояние улучшилось, сообщила пресс-служба МВД по... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T15:58
2021-09-16T15:58
2021-09-16T16:01
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 16 сен – РИА Новости. Троих детей, которые попали в реанимацию после ЧП в школе Махачкалы, переводят в отделение терапии, их состояние улучшилось, сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.По предварительной информации ведомства, двое учеников 9-го класса школы №36 города Махачкалы купили неподалеку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха" и во время перемены распылили опасное вещество в коридоре. В результате пострадали 25 человек, 19 из которых госпитализированы. Трое детей были помещены в реанимацию."Ранее упоминалось, что трое из пострадавших детей помещены в реанимационное отделение, но на данный момент их переводят в отделение терапии, поскольку состояние улучшилось благодаря своевременно оказанной помощи. Состояние всех пострадавших детей вне опасности, угрозы для жизни нет", – говорится в сообщении полицейского главка.
https://ria.ru/20210907/kaspiysk-1749036549.html
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происшествия, махачкала
15:58 16.09.2021 (обновлено: 16:01 16.09.2021)
Пострадавших в школе в Махачкале детей перевели из реанимации в терапию
Детей, попавших в реанимацию после распыления газа в школе в Махачкале, перевели в терапию