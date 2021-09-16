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СК возбудил дело после нападения на отдел полиции в Воронежской области
СК возбудил дело после нападения на отдел полиции в Воронежской области - РИА Новости, 16.09.2021
СК возбудил дело после нападения на отдел полиции в Воронежской области
Следователи возбудили несколько уголовных дел после убийства семьи и подрыва входной двери отдела полиции в Воронежской области, сообщило региональное СУ СК. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:41
2021-09-16T11:41
2021-09-16T13:31
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
лискинский район
острогожск
нападение на отдел полиции под воронежем
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следователи возбудили несколько уголовных дел после убийства семьи и подрыва входной двери отдела полиции в Воронежской области, сообщило региональное СУ СК.По предварительным данным, мужчина из-за бытового конфликта сначала убил знакомых, а затем направился в ОМВД по Лискинскому району. Взорвав дверь здания, он уехал в направлении Острогожска на "Ниве".Один полицейский пострадал: он получил осколочное ранение голени правой ноги, угрозы его жизни нет.Сотрудники оперативных служб устанавливают личность и ведут розыск подозреваемого.СК завел дела об убийстве, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.Об инциденте в одном из отделений полиции в Воронежской области стало известно сегодня утром. СМИ пишут, что нападавший также взорвал бомбу внутри здания.
https://ria.ru/20210916/napadenie-1750261984.html
https://ria.ru/20210916/voronezh-1750309297.html
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), лискинский район, острогожск, нападение на отдел полиции под воронежем
11:41 16.09.2021 (обновлено: 13:31 16.09.2021)
СК возбудил дело после нападения на отдел полиции в Воронежской области
СК возбудил дело после убийства семьи и нападения на отдел полиции в Воронежской области