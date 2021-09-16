https://ria.ru/20210916/davlenie-1750405881.html

ВБ сообщил о давлении на сотрудников для улучшения бизнес-рейтинга Китая

ВБ сообщил о давлении на сотрудников для улучшения бизнес-рейтинга Китая - РИА Новости, 16.09.2021

ВБ сообщил о давлении на сотрудников для улучшения бизнес-рейтинга Китая

Расследование Всемирного банка показало, что его руководство, включая бывшего главного исполнительного директора Кристалину Георгиеву, оказывало давление на... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:27

2021-09-16T19:27

2021-09-16T19:27

экономика

китай

всемирный банк

группа всемирного банка

кристалина георгиева

doing business

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ВАШИНГТОН, 16 сен - РИА Новости. Расследование Всемирного банка показало, что его руководство, включая бывшего главного исполнительного директора Кристалину Георгиеву, оказывало давление на сотрудников с целью улучшения бизнес-рейтинга Китая, говорится в документе, обнародованном в четверг на сайте банка."Изменения данных по Китаю в рейтинге Doing Business 2018, по всей видимости, являются результатом двух различных разновидностей давления, которое руководство банка оказывает на команду Doing Business", - сказано в документе.В расследовании содержится вывод о том, что давление на сотрудников банка оказывала в том числе бывший исполнительный директор Кристалина Георгиева и ее советник Симеон Дьянков.До перехода в МВФ Георгиева являлась главным исполнительным директором Всемирного банка с января 2017 года по сентябрь 2019 года. Во время этого срока она также в течение трех месяцев исполняла обязанности президента Группы Всемирного банка.

https://ria.ru/20210916/doklad-1750390055.html

китай

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экономика, китай, всемирный банк, группа всемирного банка, кристалина георгиева, doing business