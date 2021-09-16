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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210916/christo-1750401797.html
В Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке"
В Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке" - РИА Новости, 16.09.2021
В Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке"
Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в открытии инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T19:00
2021-09-16T22:23
культура
париж
эммануэль макрон
выставки
новости культуры
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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в открытии инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева в Париже, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии открытия присутствовали также мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры Франции Розелин Башло-Наркен.Последние рабочие, завершавшие финальные штрихи, спустились с вершины арки после 17 часов. Теперь серебристую "упаковку" украшают еще и красные ленты.Инсталляция будет открыта для публики с 18 сентября по 3 октября.В начале недели Триумфальную арку в Париже начали обертывать серебристой тканью по проекту Явашева.Христо и его жена Жанна-Клод уже обернули тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки. Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Художник скончался в 2020 году, а его жена - в 2009, однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.Реализация проекта обошлась в 14 миллионов евро за счет продаж оригинальных работ Христо. Для покрытия памятника потребовалось порядка 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной ленты, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвовали 95 человек.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Кадры арт-инсталляции "Триумфальная арка в обертке"
В Парижа состоялось официальное открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту художника Христо Явашева. Среди присутствующих были замечены президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры Розелин Башло-Наркен.
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париж, эммануэль макрон, выставки, новости культуры
19:00 16.09.2021 (обновлено: 22:23 16.09.2021)
 

В Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке"

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в открытии инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии открытия присутствовали также мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры Франции Розелин Башло-Наркен.
Последние рабочие, завершавшие финальные штрихи, спустились с вершины арки после 17 часов. Теперь серебристую "упаковку" украшают еще и красные ленты.
© REUTERS / Gonzalo FuentesТриумфальная арка в Париже, обернутая тканью по давнему проекту художника Христо Явашева
Триумфальная арка в Париже, обернутая тканью по давнему проекту художника Христо Явашева - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Триумфальная арка в Париже, обернутая тканью по давнему проекту художника Христо Явашева
Инсталляция будет открыта для публики с 18 сентября по 3 октября.
В начале недели Триумфальную арку в Париже начали обертывать серебристой тканью по проекту Явашева.
Христо и его жена Жанна-Клод уже обернули тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки. Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Художник скончался в 2020 году, а его жена - в 2009, однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.
Реализация проекта обошлась в 14 миллионов евро за счет продаж оригинальных работ Христо. Для покрытия памятника потребовалось порядка 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной ленты, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвовали 95 человек.
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