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В Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке"

В Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке" - РИА Новости, 16.09.2021

В Париже состоялось открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке"

Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в открытии инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T19:00

2021-09-16T19:00

2021-09-16T22:23

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ПАРИЖ, 16 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в открытии инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту американского художника болгарского происхождения Христо Явашева в Париже, передает корреспондент РИА Новости.На церемонии открытия присутствовали также мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры Франции Розелин Башло-Наркен.Последние рабочие, завершавшие финальные штрихи, спустились с вершины арки после 17 часов. Теперь серебристую "упаковку" украшают еще и красные ленты.Инсталляция будет открыта для публики с 18 сентября по 3 октября.В начале недели Триумфальную арку в Париже начали обертывать серебристой тканью по проекту Явашева.Христо и его жена Жанна-Клод уже обернули тканью Пон-Неф в Париже, Рейхстаг в Берлине и плавучие пирсы в Италии, но их мечтой было сделать "обертку" для Триумфальной арки. Разработкой этого проекта они занимались с 1962 года. Художник скончался в 2020 году, а его жена - в 2009, однако их мечту осуществил племянник Владимир Явашев.Реализация проекта обошлась в 14 миллионов евро за счет продаж оригинальных работ Христо. Для покрытия памятника потребовалось порядка 25 тысяч квадратных метров ткани, а также три тысячи метров красной ленты, чтобы арка выглядела как подарочная упаковка. В оборачивании участвовали 95 человек.

https://ria.ru/20210910/iskusstvo-1749403013.html

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Кадры арт-инсталляции "Триумфальная арка в обертке" В Парижа состоялось официальное открытие инсталляции "Триумфальная арка в обертке" по проекту художника Христо Явашева. Среди присутствующих были замечены президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и министр культуры Розелин Башло-Наркен. 2021-09-16T19:00 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, эммануэль макрон, выставки, новости культуры