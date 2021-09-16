Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210916/chili-1750262188.html
В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев
В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев - РИА Новости, 16.09.2021
В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев
Власти Чили с 1 октября разрешают въезд привитым от коронавируса иностранцам. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:05
2021-09-16T13:01
туризм
вакцинация
чили
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
туристы
куда поехать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150912/42/1509124228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6ec6777087fa934524db44e64db2785.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен — РИА Новости. Власти Чили с 1 октября разрешают въезд привитым от коронавируса иностранцам."Они должны иметь подтверждение вакцинации, полученное через специальный ресурс Минздрава, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, паспорт здоровья. Также нужно соблюдать строгие меры изоляции по прибытии в страну", — говорится в сообщении.Отмечается, что запрос на подтверждение вакцинации у властей Чили может занять до месяца, а карантин по прибытии составит пять дней. Также необходима медицинская страховка.Кроме того, в течение 14 дней со дня въезда за туристами будет вестись наблюдение — им придется ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья и о своем местонахождении.
https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html
чили
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150912/42/1509124228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_169d31818ca58096650c6325cd2cfaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, чили, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, туристы, куда поехать, куда можно лететь
11:05 16.09.2021 (обновлено: 13:01 16.09.2021)
 
В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев

Чили откроется с 1 октября для туристов, но при условии наличия ПЦР-теста и карантина

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вальпараисо
Города мира. Вальпараисо - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен — РИА Новости. Власти Чили с 1 октября разрешают въезд привитым от коронавируса иностранцам.
"Они должны иметь подтверждение вакцинации, полученное через специальный ресурс Минздрава, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, паспорт здоровья. Также нужно соблюдать строгие меры изоляции по прибытии в страну", — говорится в сообщении.
Отмечается, что запрос на подтверждение вакцинации у властей Чили может занять до месяца, а карантин по прибытии составит пять дней. Также необходима медицинская страховка.
Кроме того, в течение 14 дней со дня въезда за туристами будет вестись наблюдение — им придется ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья и о своем местонахождении.
Девушка в поле с лавандой - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 08:00Туризм
Достопримечательности Антальи. Что посмотреть на популярном курорте Турции
 
ТуризмВакцинацияЧилиНовости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19туристыкуда поехатькуда можно лететь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
03:18Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор
Лента новостейМолния