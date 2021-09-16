https://ria.ru/20210916/chili-1750262188.html

В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев

В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев - РИА Новости, 16.09.2021

В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев

Власти Чили с 1 октября разрешают въезд привитым от коронавируса иностранцам. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:05

2021-09-16T11:05

2021-09-16T13:01

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен — РИА Новости. Власти Чили с 1 октября разрешают въезд привитым от коронавируса иностранцам."Они должны иметь подтверждение вакцинации, полученное через специальный ресурс Минздрава, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, паспорт здоровья. Также нужно соблюдать строгие меры изоляции по прибытии в страну", — говорится в сообщении.Отмечается, что запрос на подтверждение вакцинации у властей Чили может занять до месяца, а карантин по прибытии составит пять дней. Также необходима медицинская страховка.Кроме того, в течение 14 дней со дня въезда за туристами будет вестись наблюдение — им придется ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья и о своем местонахождении.

https://ria.ru/20210825/antalya-1742988748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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