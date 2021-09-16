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В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев
В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев - РИА Новости, 16.09.2021
В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев
Власти Чили с 1 октября разрешают въезд привитым от коронавируса иностранцам. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:05
2021-09-16T11:05
2021-09-16T13:01
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен — РИА Новости. Власти Чили с 1 октября разрешают въезд привитым от коронавируса иностранцам."Они должны иметь подтверждение вакцинации, полученное через специальный ресурс Минздрава, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов, паспорт здоровья. Также нужно соблюдать строгие меры изоляции по прибытии в страну", — говорится в сообщении.Отмечается, что запрос на подтверждение вакцинации у властей Чили может занять до месяца, а карантин по прибытии составит пять дней. Также необходима медицинская страховка.Кроме того, в течение 14 дней со дня въезда за туристами будет вестись наблюдение — им придется ежедневно сообщать о состоянии своего здоровья и о своем местонахождении.
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11:05 16.09.2021 (обновлено: 13:01 16.09.2021)
В Чили назвали дату открытия границ для привитых иностранцев
Чили откроется с 1 октября для туристов, но при условии наличия ПЦР-теста и карантина