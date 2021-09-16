15:23 16.09.2021 (обновлено: 15:35 16.09.2021)
"Росатом" успешно завершил испытания ядерного "топлива будущего"
"Росатом" успешно завершил испытания ядерного "топлива будущего" на Балаковской АЭС
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
"Тепловыделяющие сборки (ТВС) ВВЭР-1000, имеющие в составе экспериментальные тепловыделяющие элементы с РЕМИКС-топливом, прошли эксплуатацию в реакторе энергоблока №3 атомной станции три топливных кампании – около 5 календарных лет", - говорится в сообщении.
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РЕМИКС-топливо призвано снизить потребление природного урана в атомной энергетике и повторно использовать компоненты уже облучённого топлива. Основное преимущество замкнутого ядерного топливного цикла – возможность использования плутония, образующегося в реакторах при облучении урана-238.
"Опытно-промышленная эксплуатация инновационного топлива на Балаковской АЭС прошла успешно", - отметил заместитель главного инженера по безопасности и надежности Балаковской АЭС Юрий Рыжков, слова которого приведены в сообщении.
В реактор энергоблока №3 были загружены три топливных сборки, в каждой из которых наряду со стандартными тепловыделяющими элементами были размещены по шесть твэлов с РЕМИКС-топливом.
"Все пять лет испытаний наши специалисты контролировали нейтронно-физические и ресурсные характеристики экспериментальных ТВС – каких-либо отклонений от нормальной эксплуатации не было, что подтверждает проектные свойства нового ядерного топлива", - подчеркнул Рыжков.
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После выгрузки из реактора тепловыделяющие сборки с инновационным топливом переместили в так называемый бассейн выдержки. В 2023 году они будут отправлены в "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (Димитровград Ульяновской области) для проведения послереакторных исследований.
В 2021 году в Росатоме было создано опытное производство полномасштабных ТВС с РЕМИКС-топливом в кооперации между предприятиями "Росатома" "Горно-химическим комбинатом" (Железногорск, Красноярский край), где ведется изготовление РЕМИКС-таблеток, и "Сибирского химического комбината" (СХК, Северск Томской области), на площадке которого изготавливаются тепловыделяющие элементы и собираются РЕМИКС-ТВС.
"Экспериментальные ТВС с РЕМИКС-топливом на СХК производятся в дизайне ТВС-2М – именно эта конструкция используется в реакторах ВВЭР-1000 на Балаковской АЭС. Мы рассчитываем, что следующим шагом в реализации программы разработки и коммерциализации российского уран-плутониевого топлива для ВВЭР должна стать опытно-промышленная эксплуатация нескольких топливных кассет, имеющих все твэлы с РЕМИКС-топливом", – отметил вице-президент по научно-технической деятельности и качеству ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в пресс-релизе.