https://ria.ru/20210916/buduschee-1750348037.html

"Росатом" успешно завершил испытания ядерного "топлива будущего"

"Росатом" успешно завершил испытания ядерного "топлива будущего" - РИА Новости, 16.09.2021

"Росатом" успешно завершил испытания ядерного "топлива будущего"

Специалисты российской атомной отрасли успешно завершили на Балаковской АЭС испытания инновационного ядерного РЕМИКС-топлива, предназначенного для использования РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T15:23

2021-09-16T15:23

2021-09-16T15:35

экономика

общество

твэл

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

балаковская аэс

ввэр-1000

россия

северск

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли успешно завершили на Балаковской АЭС испытания инновационного ядерного РЕМИКС-топлива, предназначенного для использования в атомной энергетике будущего, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ."Тепловыделяющие сборки (ТВС) ВВЭР-1000, имеющие в составе экспериментальные тепловыделяющие элементы с РЕМИКС-топливом, прошли эксплуатацию в реакторе энергоблока №3 атомной станции три топливных кампании – около 5 календарных лет", - говорится в сообщении.РЕМИКС-топливо призвано снизить потребление природного урана в атомной энергетике и повторно использовать компоненты уже облучённого топлива. Основное преимущество замкнутого ядерного топливного цикла – возможность использования плутония, образующегося в реакторах при облучении урана-238."Опытно-промышленная эксплуатация инновационного топлива на Балаковской АЭС прошла успешно", - отметил заместитель главного инженера по безопасности и надежности Балаковской АЭС Юрий Рыжков, слова которого приведены в сообщении.В реактор энергоблока №3 были загружены три топливных сборки, в каждой из которых наряду со стандартными тепловыделяющими элементами были размещены по шесть твэлов с РЕМИКС-топливом."Все пять лет испытаний наши специалисты контролировали нейтронно-физические и ресурсные характеристики экспериментальных ТВС – каких-либо отклонений от нормальной эксплуатации не было, что подтверждает проектные свойства нового ядерного топлива", - подчеркнул Рыжков.После выгрузки из реактора тепловыделяющие сборки с инновационным топливом переместили в так называемый бассейн выдержки. В 2023 году они будут отправлены в "Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (Димитровград Ульяновской области) для проведения послереакторных исследований.В 2021 году в Росатоме было создано опытное производство полномасштабных ТВС с РЕМИКС-топливом в кооперации между предприятиями "Росатома" "Горно-химическим комбинатом" (Железногорск, Красноярский край), где ведется изготовление РЕМИКС-таблеток, и "Сибирского химического комбината" (СХК, Северск Томской области), на площадке которого изготавливаются тепловыделяющие элементы и собираются РЕМИКС-ТВС."Экспериментальные ТВС с РЕМИКС-топливом на СХК производятся в дизайне ТВС-2М – именно эта конструкция используется в реакторах ВВЭР-1000 на Балаковской АЭС. Мы рассчитываем, что следующим шагом в реализации программы разработки и коммерциализации российского уран-плутониевого топлива для ВВЭР должна стать опытно-промышленная эксплуатация нескольких топливных кассет, имеющих все твэлы с РЕМИКС-топливом", – отметил вице-президент по научно-технической деятельности и качеству ТВЭЛ Александр Угрюмов, слова которого приведены в пресс-релизе.

https://ria.ru/20210904/buksir-1748654564.html

https://ria.ru/20210813/vodorod-1745574465.html

https://ria.ru/20210908/sayano-shushenskayages-1748972372.html

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красноярский край

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экономика, общество, твэл, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балаковская аэс, ввэр-1000, россия, северск, ульяновская область, красноярский край, горно-химический комбинат