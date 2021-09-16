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Шоубиз
https://ria.ru/20210916/borscheva-1750391055.html
Елена Борщева рассказала о запретных темах для юмора в России
Елена Борщева рассказала о запретных темах для юмора в России - РИА Новости, 16.09.2021
Елена Борщева рассказала о запретных темах для юмора в России
Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева в интервью "Коллекция Караван историй" рассказала о запретных темах для юмора в России. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T18:19
2021-09-16T18:19
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
елена борщева
comedy woman
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева в интервью "Коллекция Караван историй" рассказала о запретных темах для юмора в России.Она отметила, что ее видео с отсылом на Ольгу Бузову набрало множество просмотров и негативных комментариев. Во время недавнего путешествия на Санторини ведущая снялась на фоне голубых крыш и заплакала от счастья. Елена решила обыграть эту ситуацию и записала видео на фоне голубой будочки охраны.Однако подписчики не оценили ее юмора. Они тут же начали писать, что Борщева "стебется над мечтами других"Ранее артистка признавалась, что потратила на процедуру ЭКО не менее миллиона рублей.
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ольга бузова, знаменитости, елена борщева, comedy woman
18:19 16.09.2021
 

Елена Борщева рассказала о запретных темах для юмора в России

© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкАктриса Елена Борщева на скачках "Гран-При Радио Монте-Карло" на Центральном Московском ипподроме
Актриса Елена Борщева на скачках Гран-При Радио Монте-Карло на Центральном Московском ипподроме - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Антон Белицкий
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева в интервью "Коллекция Караван историй" рассказала о запретных темах для юмора в России.

"Юмор – вкусовщина, и в России с ним проблема. Недавно увидела опрос: "Над чем нельзя шутить?". Понятно, что респонденты назвали темы религии, политики, здоровья. Дальше шла внешность, и одиннадцать процентов посчитали, что это не тема для шуток. Почему? Еще шесть процентов посчитали, что вообще ни над чем нельзя шутить", – рассказала артистка.

Она отметила, что ее видео с отсылом на Ольгу Бузову набрало множество просмотров и негативных комментариев. Во время недавнего путешествия на Санторини ведущая снялась на фоне голубых крыш и заплакала от счастья. Елена решила обыграть эту ситуацию и записала видео на фоне голубой будочки охраны.
Однако подписчики не оценили ее юмора. Они тут же начали писать, что Борщева "стебется над мечтами других"

"Мы с Ольгой знакомы, даже переписываемся в "Инстаграме", я уважаю ее как профессионала, но что из этого? Шутить теперь нельзя?", – удивилась Елена.

Ранее артистка признавалась, что потратила на процедуру ЭКО не менее миллиона рублей.
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ШоубизОльга БузоваЗнаменитостиЕлена БорщеваComedy Woman
 
 
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