Елена Борщева рассказала о запретных темах для юмора в России
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкАктриса Елена Борщева на скачках "Гран-При Радио Монте-Карло" на Центральном Московском ипподроме
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева в интервью "Коллекция Караван историй" рассказала о запретных темах для юмора в России.
"Юмор – вкусовщина, и в России с ним проблема. Недавно увидела опрос: "Над чем нельзя шутить?". Понятно, что респонденты назвали темы религии, политики, здоровья. Дальше шла внешность, и одиннадцать процентов посчитали, что это не тема для шуток. Почему? Еще шесть процентов посчитали, что вообще ни над чем нельзя шутить", – рассказала артистка.
Она отметила, что ее видео с отсылом на Ольгу Бузову набрало множество просмотров и негативных комментариев. Во время недавнего путешествия на Санторини ведущая снялась на фоне голубых крыш и заплакала от счастья. Елена решила обыграть эту ситуацию и записала видео на фоне голубой будочки охраны.
Однако подписчики не оценили ее юмора. Они тут же начали писать, что Борщева "стебется над мечтами других"
"Мы с Ольгой знакомы, даже переписываемся в "Инстаграме", я уважаю ее как профессионала, но что из этого? Шутить теперь нельзя?", – удивилась Елена.
Ранее артистка признавалась, что потратила на процедуру ЭКО не менее миллиона рублей.