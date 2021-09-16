https://ria.ru/20210916/borscheva-1750391055.html

Елена Борщева рассказала о запретных темах для юмора в России

Елена Борщева рассказала о запретных темах для юмора в России - РИА Новости, 16.09.2021

Елена Борщева рассказала о запретных темах для юмора в России

Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева в интервью "Коллекция Караван историй" рассказала о запретных темах для юмора в России. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T18:19

2021-09-16T18:19

2021-09-16T18:19

шоубиз

ольга бузова

знаменитости

елена борщева

comedy woman

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева в интервью "Коллекция Караван историй" рассказала о запретных темах для юмора в России.Она отметила, что ее видео с отсылом на Ольгу Бузову набрало множество просмотров и негативных комментариев. Во время недавнего путешествия на Санторини ведущая снялась на фоне голубых крыш и заплакала от счастья. Елена решила обыграть эту ситуацию и записала видео на фоне голубой будочки охраны.Однако подписчики не оценили ее юмора. Они тут же начали писать, что Борщева "стебется над мечтами других"Ранее артистка признавалась, что потратила на процедуру ЭКО не менее миллиона рублей.

https://ria.ru/20210916/mashkov-1750311961.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, знаменитости, елена борщева, comedy woman