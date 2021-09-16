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Ивановская область
https://ria.ru/20210916/blagoustroystvo-1750298026.html
В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории
В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории - РИА Новости, 16.09.2021
В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории
В сельских населенных пунктах Ивановской области в текущем году благоустроят 33 общественные территории в 15 районах, работы в 19 уже завершены, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:54
2021-09-16T11:54
ивановская область
общество
благоустройство
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ИВАНОВО, 16 сен – РИА Новости. В сельских населенных пунктах Ивановской области в текущем году благоустроят 33 общественные территории в 15 районах, работы в 19 уже завершены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Работы ведутся по программе комплексного развития сельских территорий. Проекты благоустройства включают создание и обустройство детских игровых и спортивных площадок, общественных колодцев, зон отдыха, организацию освещения территории, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и другие направления работы", – пояснил собеседник агентства.По его словам, из 33 запланированных проектов 19 уже завершены, и местные жители активно пользуются обновленными пространствами. Еще по трем проектам оформляется необходимая документация. В стадии реализации – 11 проектов, работы по ним завершат до конца строительного сезона.В текущем года на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий выделено 12 миллионов рублей, что на 3,3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. "В реализации этих проектов большое значение имеет инициатива местных жителей и готовность граждан и бизнеса внести денежный или трудовой вклад в создание объекта благоустройства, необходимого на конкретной территории", - рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, слова которого привели в пресс-службе.
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общество, благоустройство
11:54 16.09.2021
 

В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОктябрьский район в Иванове
Октябрьский район в Иванове - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 16 сен – РИА Новости. В сельских населенных пунктах Ивановской области в текущем году благоустроят 33 общественные территории в 15 районах, работы в 19 уже завершены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Работы ведутся по программе комплексного развития сельских территорий. Проекты благоустройства включают создание и обустройство детских игровых и спортивных площадок, общественных колодцев, зон отдыха, организацию освещения территории, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и другие направления работы", – пояснил собеседник агентства.
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По его словам, из 33 запланированных проектов 19 уже завершены, и местные жители активно пользуются обновленными пространствами. Еще по трем проектам оформляется необходимая документация. В стадии реализации – 11 проектов, работы по ним завершат до конца строительного сезона.
В текущем года на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий выделено 12 миллионов рублей, что на 3,3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. "В реализации этих проектов большое значение имеет инициатива местных жителей и готовность граждан и бизнеса внести денежный или трудовой вклад в создание объекта благоустройства, необходимого на конкретной территории", - рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, слова которого привели в пресс-службе.
 
Ивановская областьОбществоБлагоустройство
 
 
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