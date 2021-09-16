https://ria.ru/20210916/blagoustroystvo-1750298026.html

В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории

В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории - РИА Новости, 16.09.2021

В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории

В сельских населенных пунктах Ивановской области в текущем году благоустроят 33 общественные территории в 15 районах, работы в 19 уже завершены, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T11:54

2021-09-16T11:54

2021-09-16T11:54

ивановская область

общество

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750004462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d17200dcbc1ade5cc6cc78b17987194d.jpg

ИВАНОВО, 16 сен – РИА Новости. В сельских населенных пунктах Ивановской области в текущем году благоустроят 33 общественные территории в 15 районах, работы в 19 уже завершены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Работы ведутся по программе комплексного развития сельских территорий. Проекты благоустройства включают создание и обустройство детских игровых и спортивных площадок, общественных колодцев, зон отдыха, организацию освещения территории, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и другие направления работы", – пояснил собеседник агентства.По его словам, из 33 запланированных проектов 19 уже завершены, и местные жители активно пользуются обновленными пространствами. Еще по трем проектам оформляется необходимая документация. В стадии реализации – 11 проектов, работы по ним завершат до конца строительного сезона.В текущем года на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий выделено 12 миллионов рублей, что на 3,3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. "В реализации этих проектов большое значение имеет инициатива местных жителей и готовность граждан и бизнеса внести денежный или трудовой вклад в создание объекта благоустройства, необходимого на конкретной территории", - рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, слова которого привели в пресс-службе.

https://ria.ru/20210915/finpodderzhka-1750167603.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, благоустройство