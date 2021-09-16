https://ria.ru/20210916/blagoustroystvo-1750298026.html
В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории
В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории - РИА Новости, 16.09.2021
В Ивановской области в 33 сёлах благоустроят общественные территории
В сельских населенных пунктах Ивановской области в текущем году благоустроят 33 общественные территории в 15 районах, работы в 19 уже завершены, сообщил РИА... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T11:54
2021-09-16T11:54
2021-09-16T11:54
ивановская область
общество
благоустройство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750004462_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d17200dcbc1ade5cc6cc78b17987194d.jpg
ИВАНОВО, 16 сен – РИА Новости. В сельских населенных пунктах Ивановской области в текущем году благоустроят 33 общественные территории в 15 районах, работы в 19 уже завершены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Работы ведутся по программе комплексного развития сельских территорий. Проекты благоустройства включают создание и обустройство детских игровых и спортивных площадок, общественных колодцев, зон отдыха, организацию освещения территории, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и другие направления работы", – пояснил собеседник агентства.По его словам, из 33 запланированных проектов 19 уже завершены, и местные жители активно пользуются обновленными пространствами. Еще по трем проектам оформляется необходимая документация. В стадии реализации – 11 проектов, работы по ним завершат до конца строительного сезона.В текущем года на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий выделено 12 миллионов рублей, что на 3,3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. "В реализации этих проектов большое значение имеет инициатива местных жителей и готовность граждан и бизнеса внести денежный или трудовой вклад в создание объекта благоустройства, необходимого на конкретной территории", - рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, слова которого привели в пресс-службе.
https://ria.ru/20210915/finpodderzhka-1750167603.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750004462_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e236dd5e001036226a8fd707907522ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, благоустройство
ИВАНОВО, 16 сен – РИА Новости
. В сельских населенных пунктах Ивановской области
в текущем году благоустроят 33 общественные территории в 15 районах, работы в 19 уже завершены, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Работы ведутся по программе комплексного развития сельских территорий. Проекты благоустройства включают создание и обустройство детских игровых и спортивных площадок, общественных колодцев, зон отдыха, организацию освещения территории, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов и другие направления работы", – пояснил собеседник агентства.
По его словам, из 33 запланированных проектов 19 уже завершены, и местные жители активно пользуются обновленными пространствами. Еще по трем проектам оформляется необходимая документация. В стадии реализации – 11 проектов, работы по ним завершат до конца строительного сезона.
В текущем года на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий выделено 12 миллионов рублей, что на 3,3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. "В реализации этих проектов большое значение имеет инициатива местных жителей и готовность граждан и бизнеса внести денежный или трудовой вклад в создание объекта благоустройства, необходимого на конкретной территории", - рассказал директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис Черкесов, слова которого привели в пресс-службе.