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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210916/besporyadki-1750301626.html
СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через Telegram
СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через Telegram - РИА Новости, 16.09.2021
СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через Telegram
Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:06
2021-09-16T13:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
выборы в государственную думу
госдума рф
выборы в государственную думу
telegram (приложение)
светлана петренко
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Главным фигурантом стал Дмитрий Чебанов и еще около десяти человек из семи разных регионов.Установлено, что они создали сеть Telegram-каналов, где размещали публикации с призывом "к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц".В ближайшее время всем предъявят обвинения и назначат меру пресечения, следствие настаивает на аресте.Выборы пройдут 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, госдума рф, выборы в государственную думу, telegram (приложение), светлана петренко
12:06 16.09.2021 (обновлено: 13:27 16.09.2021)
 
СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через Telegram

СК возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам через Telegram в дни выборов в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Главным фигурантом стал Дмитрий Чебанов и еще около десяти человек из семи разных регионов.
Установлено, что они создали сеть Telegram-каналов, где размещали публикации с призывом "к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц".
В ближайшее время всем предъявят обвинения и назначат меру пресечения, следствие настаивает на аресте.
Выборы пройдут 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияГосдума РФВыборы в Государственную думуTelegram (приложение)Светлана Петренко
 
 
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