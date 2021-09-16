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СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через Telegram

СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через Telegram - РИА Новости, 16.09.2021

СК возбудил дело о склонении к беспорядкам через Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:06

2021-09-16T12:06

2021-09-16T13:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

выборы в государственную думу

госдума рф

выборы в государственную думу

telegram (приложение)

светлана петренко

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о склонении с помощью Telegram к массовым беспорядкам в дни голосования, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Главным фигурантом стал Дмитрий Чебанов и еще около десяти человек из семи разных регионов.Установлено, что они создали сеть Telegram-каналов, где размещали публикации с призывом "к насильственным действиям в отношении неопределенного круга лиц".В ближайшее время всем предъявят обвинения и назначат меру пресечения, следствие настаивает на аресте.Выборы пройдут 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, госдума рф, выборы в государственную думу, telegram (приложение), светлана петренко