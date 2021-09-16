https://ria.ru/20210916/bayden-1750428315.html

Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена

Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена - РИА Новости, 16.09.2021

Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена

Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T23:27

2021-09-16T23:27

2021-09-16T23:48

в мире

сша

калифорния

джо байден

дженнифер псаки

гэвин ньюсом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2dbeb7c727d4d4d6ba10e78521f4594.jpg

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Во время регулярного брифинга ее спросили, стоит ли американской общественности беспокоиться из-за частого кашля у главы государства, на который ранее обратили внимание СМИ и ряд пользователи соцсетей.В ответ представитель Белого дома отметила, что в поездках Байдена сопровождает и регулярно осматривает врач."Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула она.Псаки добавила, что существует множество причин для кашля — в частности, это может быть незначительная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.В сети неоднократно обращали внимание на кашель Байдена во время публичных мероприятий. Зачастую состояние здоровья 78-летнего американского лидера вызывало больше беспокойства, чем содержание его выступлений. В своей недавней речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома он несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать выступление.

https://ria.ru/20210916/partner-1750426852.html

https://ria.ru/20210916/nalogi-1750419224.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, калифорния, джо байден, дженнифер псаки, гэвин ньюсом