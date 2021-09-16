Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210916/bayden-1750428315.html
Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена
Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена - РИА Новости, 16.09.2021
Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена
Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T23:27
2021-09-16T23:48
в мире
сша
калифорния
джо байден
дженнифер псаки
гэвин ньюсом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2dbeb7c727d4d4d6ba10e78521f4594.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Во время регулярного брифинга ее спросили, стоит ли американской общественности беспокоиться из-за частого кашля у главы государства, на который ранее обратили внимание СМИ и ряд пользователи соцсетей.В ответ представитель Белого дома отметила, что в поездках Байдена сопровождает и регулярно осматривает врач."Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула она.Псаки добавила, что существует множество причин для кашля — в частности, это может быть незначительная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.В сети неоднократно обращали внимание на кашель Байдена во время публичных мероприятий. Зачастую состояние здоровья 78-летнего американского лидера вызывало больше беспокойства, чем содержание его выступлений. В своей недавней речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома он несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать выступление.
https://ria.ru/20210916/partner-1750426852.html
https://ria.ru/20210916/nalogi-1750419224.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599202062_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_58eea7ec5f98b38b39c6a4b82dfdf8c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, калифорния, джо байден, дженнифер псаки, гэвин ньюсом
23:27 16.09.2021 (обновлено: 23:48 16.09.2021)
 
Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Псаки прокомментировала участившиеся приступы кашля у Байдена

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Во время регулярного брифинга ее спросили, стоит ли американской общественности беспокоиться из-за частого кашля у главы государства, на который ранее обратили внимание СМИ и ряд пользователи соцсетей.
В ответ представитель Белого дома отметила, что в поездках Байдена сопровождает и регулярно осматривает врач.
"Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула она.
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 23:08
Псаки оценила уровень партнерства с Францией
Псаки добавила, что существует множество причин для кашля — в частности, это может быть незначительная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.
В сети неоднократно обращали внимание на кашель Байдена во время публичных мероприятий. Зачастую состояние здоровья 78-летнего американского лидера вызывало больше беспокойства, чем содержание его выступлений. В своей недавней речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома он несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать выступление.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
Вчера, 21:45
Байден призвал богатых американцев платить "честные налоги"
 
В миреСШАКалифорнияДжо БайденДженнифер ПсакиГэвин Ньюсом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:38Вице-премьер Юрий Трутнев проголосовал на выборах
05:27Губернатор Приморья Олег Кожемяко одним из первых проголосовал на выборах
05:19СМИ: у границы США скопились тысячи граждан Гаити
05:08Губернатор Амурской области Василий Орлов проголосовал на выборах
05:04ВКС выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
04:58Приморье получило дополнительные 500 миллионов рублей на ремонт дорог
04:51В Японии произошло извержение вулкана
04:42В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
04:29США расширят военное присутствие в Австралии
04:21NI рассказал о российском оружии, способном обрушить "шквал огня"
04:16В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки
04:12"Удар ниже пояса": французов возмутил отказ Австралии от подлодок
04:09Эксперт объяснила, зачем мошенники создают вам кредитную историю
04:02CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
04:01Рядом с Калининградом при прокладке дороги нашли древнюю настольную игру
03:52В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
03:47Историк рассказал, как власти Польши "проспали" крах страны в 1939 году
03:34В РАН рассказали о рационе "киноэкипажа" на МКС
03:26Умер создатель компьютеров ZX Spectrum Клайв Синклер
03:18Россиян предупредили, что нельзя выбрасывать в мусор
Лента новостейМолния