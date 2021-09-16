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Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена
Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена - РИА Новости, 16.09.2021
Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена
Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T23:27
2021-09-16T23:27
2021-09-16T23:48
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ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. Участившиеся приступы кашля у президента США Джо Байдена не повод для беспокойства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Во время регулярного брифинга ее спросили, стоит ли американской общественности беспокоиться из-за частого кашля у главы государства, на который ранее обратили внимание СМИ и ряд пользователи соцсетей.В ответ представитель Белого дома отметила, что в поездках Байдена сопровождает и регулярно осматривает врач."Здесь нет причин для беспокойства", — подчеркнула она.Псаки добавила, что существует множество причин для кашля — в частности, это может быть незначительная простуда или необходимость прочистить горло во время выступления.В сети неоднократно обращали внимание на кашель Байдена во время публичных мероприятий. Зачастую состояние здоровья 78-летнего американского лидера вызывало больше беспокойства, чем содержание его выступлений. В своей недавней речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома он несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать выступление.
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в мире, сша, калифорния, джо байден, дженнифер псаки, гэвин ньюсом
23:27 16.09.2021 (обновлено: 23:48 16.09.2021)
Псаки прокомментировала участившийся кашель у Байдена
Пресс-секретарь Белого дома Псаки прокомментировала участившиеся приступы кашля у Байдена