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В Крыму уволили директора Музея героической обороны Севастополя
В Крыму уволили директора Музея героической обороны Севастополя - РИА Новости, 16.09.2021
В Крыму уволили директора Музея героической обороны Севастополя
Директор ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" Александр Барков уволен ввиду неэффективной кадровой политики и отсутствия... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T12:52
2021-09-16T13:01
севастополь
республика крым
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
михаил развожаев
новости культуры
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Директор ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" Александр Барков уволен ввиду неэффективной кадровой политики и отсутствия стратегии развития музея, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.Ранее севастопольские СМИ сообщили о массовых увольнениях сотрудников музея. Прокуратура начала проверку этой информации."Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является уникальным объектом культуры и имеет огромную военно-историческую ценность. Здесь сложились великолепные традиции, годами наработанные отношения с учеными и исследователями, музейным сообществом и жителями города. Именно поэтому дальнейшее развитие музея возможно только на принципах преемственности имеющихся наработок. За время своего пребывания в качестве директора Александру Баркову не удалось опереться на полученный им багаж и выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями", — отмечает пресс-служба ведомства.Временно исполнять обязанности руководителя музея-заповедника будет Михаил Смородкин.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что принимать решения о массовых увольнениях, "ни с кем не обсуждая, не согласовывая", недопустимо. "Принято решение, господин Барков сегодня оставит свой пост", - подтвердил он журналистам.Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя объединяет несколько знаковых для города комплексов: панораму обороны города 1854-55 годов, Исторический бульвар, комплекс Малахов курган, мемориальный комплекс "Сапун-гора", собор Святого Владимира – усыпальницу адмиралов, диораму "Штурм Сапун-горы" и другие объекты.
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севастополь, республика крым, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил развожаев, новости культуры
12:52 16.09.2021 (обновлено: 13:01 16.09.2021)
 
В Крыму уволили директора Музея героической обороны Севастополя

В Крыму уволили директора Музея героической обороны Севастополя Баркова

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие мемориального комплекса "Малахов курган" после реконструкции
Открытие мемориального комплекса Малахов курган после реконструкции - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Директор ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" Александр Барков уволен ввиду неэффективной кадровой политики и отсутствия стратегии развития музея, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
Ранее севастопольские СМИ сообщили о массовых увольнениях сотрудников музея. Прокуратура начала проверку этой информации.
"Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является уникальным объектом культуры и имеет огромную военно-историческую ценность. Здесь сложились великолепные традиции, годами наработанные отношения с учеными и исследователями, музейным сообществом и жителями города. Именно поэтому дальнейшее развитие музея возможно только на принципах преемственности имеющихся наработок. За время своего пребывания в качестве директора Александру Баркову не удалось опереться на полученный им багаж и выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями", — отмечает пресс-служба ведомства.
Временно исполнять обязанности руководителя музея-заповедника будет Михаил Смородкин.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что принимать решения о массовых увольнениях, "ни с кем не обсуждая, не согласовывая", недопустимо. "Принято решение, господин Барков сегодня оставит свой пост", - подтвердил он журналистам.
Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя объединяет несколько знаковых для города комплексов: панораму обороны города 1854-55 годов, Исторический бульвар, комплекс Малахов курган, мемориальный комплекс "Сапун-гора", собор Святого Владимира – усыпальницу адмиралов, диораму "Штурм Сапун-горы" и другие объекты.
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СевастопольРеспублика КрымМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Михаил РазвожаевНовости культуры
 
 
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