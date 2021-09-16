https://ria.ru/20210916/barkov-1750312508.html

В Крыму уволили директора Музея героической обороны Севастополя

В Крыму уволили директора Музея героической обороны Севастополя - РИА Новости, 16.09.2021

В Крыму уволили директора Музея героической обороны Севастополя

Директор ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" Александр Барков уволен ввиду неэффективной кадровой политики и отсутствия... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T12:52

2021-09-16T12:52

2021-09-16T13:01

севастополь

республика крым

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

михаил развожаев

новости культуры

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Директор ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" Александр Барков уволен ввиду неэффективной кадровой политики и отсутствия стратегии развития музея, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.Ранее севастопольские СМИ сообщили о массовых увольнениях сотрудников музея. Прокуратура начала проверку этой информации."Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя является уникальным объектом культуры и имеет огромную военно-историческую ценность. Здесь сложились великолепные традиции, годами наработанные отношения с учеными и исследователями, музейным сообществом и жителями города. Именно поэтому дальнейшее развитие музея возможно только на принципах преемственности имеющихся наработок. За время своего пребывания в качестве директора Александру Баркову не удалось опереться на полученный им багаж и выстроить конструктивный диалог как внутри учреждения, так и с посетителями", — отмечает пресс-служба ведомства.Временно исполнять обязанности руководителя музея-заповедника будет Михаил Смородкин.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что принимать решения о массовых увольнениях, "ни с кем не обсуждая, не согласовывая", недопустимо. "Принято решение, господин Барков сегодня оставит свой пост", - подтвердил он журналистам.Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя объединяет несколько знаковых для города комплексов: панораму обороны города 1854-55 годов, Исторический бульвар, комплекс Малахов курган, мемориальный комплекс "Сапун-гора", собор Святого Владимира – усыпальницу адмиралов, диораму "Штурм Сапун-горы" и другие объекты.

https://realty.ria.ru/20200319/1568823764.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, республика крым, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), михаил развожаев, новости культуры